Aduanas descubre casi 5 kilos de pasta base escondidos en sobres de jugo en polvo, café y ají

Desde Aduanas señalaron que los sobres con la droga eran transportados por un ciudadano peruano que viajaba desde Bolivia con destino a Calama.

El Servicio Nacional de Aduanas logró incautar casi cinco kilos de pasta base de cocaína escondidos al interior de curiosos elementos: sobres de jugo en polvo, café y ají.

Un equipo de fiscalizadores estaba revisando a los pasajeros de un bus y sus equipajes en el paso fronterizo Ollagüe, en la Región de Antofagasta, cuando les llamó la atención las decenas de sobres de jugo que transportaba un ciudadano peruano.

El joven, de iniciales N.R.Q.S. y 20 años, viajaba desde Oruro, Bolivia, hasta Calama y, según declaró, le habían pedido transportar 324 sobres que supuestamente contenían jugo en polvo de diversos sabores, además de unos presuntos sobres con café y ají.

Sin embargo, al revisar el contenido de cada uno de estos sobres, los fiscalizadores de la Aduana Regional de Antofagasta descubrieron que el polvo que había en su interior en realidad era pasta base de cocaína, con un peso total de 4 kilos 880 gramos.

El Director de la Aduana Regional, Francisco Romero, sostuvo que “nuestras funcionarias y funcionarios son capacitados constantemente para poder identificar diversos perfiles de riesgo y modos de ocultamiento. De esta forma, podemos enfrentar con más eficiencia los intentos que hace el crimen organizado para ingresar a Chile contrabandos de diversa naturaleza”.

Desde Aduanas señalaron que tanto el sospechoso como los sobres con droga y demás medios de prueba fueron entregados a la Policía de Investigaciones (PDI).