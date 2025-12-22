Colmevet llama a evitar la adopción impulsiva de mascotas en Navidad: ​“No son objetos ni juguetes de temporada”

Desde la institución afirmaron que, tras las celebraciones, existe un patrón recurrente de aumento en la “devolución” o entrega voluntaria de animales.

A pocos días de las celebraciones navideñas, el Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet) hizo un llamado a la ciudadanía a no regalar animales durante estas fechas.

Desde la Comisión Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas del gremio advirtieron que este tipo de decisiones impulsivas suele derivar, semanas después, en la devolución o entrega voluntaria de mascotas a fundaciones y refugios.

La entidad explica que, aunque no existen cifras oficiales, el patrón se repite año tras año tras las fiestas de fin de año. La principal causa es la falta de conciencia sobre el nivel de compromiso que implica incorporar un animal, lo que termina afectando directamente su bienestar y sobrecargando a los centros de rescate.

Viviana Valenzuela, directora nacional de la comisión, sostuvo que “si bien no existen cifras concretas en Chile sobre este fenómeno, estamos claros de que la adquisición impulsiva de animales de compañía, donde nuevos tutores subestiman la magnitud del compromiso real que implica el cuidado de un animal (alimentación, salud, interacciones, estimulación), tiene como resultado la renuncia o devolución temprana, afectando negativamente al animal, a las familias y a la infraestructura de los centros de rescate”.

Desde la Comisión advierten que muchos de estos casos se originan en lo que los médicos veterinarios denominan “malos manejos”. Se trata de situaciones en las que los tutores no cuentan con la preparación mínima para una tenencia responsable, interpretando de manera errónea conductas normales asociadas al estrés o al proceso de adaptación del animal, como orinar fuera de lugar, romper objetos o intentar escapar.

Por ello, Colmevet hizo un llamado a la reflexión previa y a la educación antes de adoptar. Enfatizan que la adopción debe ser una decisión informada y consciente, no un gesto simbólico asociado a una fecha específica, recalcando también la importancia de evitar la “cosificación” de los animales, tratándolos como regalos, y comprender que integrar una mascota implica, en los hechos, agrandar la familia.

Esto supone contar con un espacio adecuado para el animal, informarse sobre sus cuidados y necesidades específicas, y preparar a la familia para adaptar sus rutinas y dinámicas. Además, los especialistas destacan la relevancia de implementar estrategias de acompañamiento tanto antes como después de la adopción, con el fin de favorecer procesos exitosos y reducir el riesgo de abandono temprano.

“​Un animal de compañía no es un objeto ni un juguete de temporada, sino un miembro de la familia que requiere compromiso, conocimiento y amor por muchos años. De esta manera, se resguardará la tenencia responsable y el bienestar del animal y de su familia, así como el de su entorno”, recalcaron desde la institución.