Adolescente de 17 años muere tras tiroteo en Cerro Navia

La victima fue atacada y posteriormente murió en el Hospital Félix Bulnes.

Un ataque a tiros dejó este miércoles a un adolescente de 17 años muerto en la comuna de Cerro Navia.

El hecho, segundo durante esta jornada, se registró en calle Siberia, donde el menor fue baleado en plena vía pública.

Tras el ataque, fue trasladado de urgencia al Hospital Félix Bulnes, recinto asistencial en el que se confirmó su muerte horas más tarde, según informó la Fiscalía ECOH Metropolitana.

El crimen ocurrió a escasa distancia de otro episodio similar ocurrido durante la mañana en la misma zona.

En ese caso, dos personas fueron atacadas por desconocidos en la intersección de Siberia con Los Urales. Uno de ellos murió tras recibir múltiples disparos, mientras que la segunda víctima quedó con lesiones de gravedad, aunque fuera de riesgo vital.

Ambos sucesos, separados por solo algunas horas y pocas cuadras, mantienen bajo alerta a las autoridades. Personal de Carabineros resguarda el lugar del último ataque, mientras se espera la llegada de equipos especializados.

La investigación quedó en manos de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, por instrucción del Ministerio Público.