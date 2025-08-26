Últimos días para postular al Sistema de Admisión Escolar 2026: Revisa quiénes deben realizar el trámite
Por CNN Chile
26.08.2025 / 11:58
El plazo para completar la postulación al SAE vence el 28 de agosto a las 14:00 horas. El proceso está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez, cambian de colegio o ciudad, llegan desde el extranjero o se reincorporan al sistema.
El Ministerio de Educación recordó que este jueves 28 de agosto, a las 14:00 horas, finaliza el plazo para realizar la postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, proceso que se lleva a cabo de manera online a través de la plataforma sistemadeadmisionescolar.cl.
¿Quiénes deben postular?
El trámite debe ser realizado por los apoderados en los siguientes casos:
- Niños que ingresan por primera vez al sistema educativo (prekínder, kínder o 1° básico).
- Alumnos que cambian de nivel de colegio, como quienes pasan de 8° básico a 1° medio.
- Familias que se mudan de ciudad.
- Estudiantes que llegan a Chile desde el extranjero.
- Personas que se reinsertan en el sistema educativo.
Cómo realizar la postulación
El procedimiento consta de los siguientes pasos:
- Ingresar a la plataforma y registrarse.
- Buscar y conocer los colegios, con opciones de filtro por comuna, tipo de jornada y otras variables.
- Añadir los establecimientos de interés al listado y ordenarlos según preferencia. Se recomienda al menos seis alternativas.
- Enviar la postulación y descargar el comprobante. Este se puede modificar cuantas veces sea necesario hasta el cierre del plazo.
Es importante considerar que si un estudiante ya matriculado resulta asignado a otro establecimiento mediante el SAE, el cupo en su colegio actual se libera, independiente de si la familia acepta o rechaza la asignación.
Calendario clave del SAE 2026
- 5 al 28 de agosto: Periodo de postulación.
- 15 al 21 de octubre: Resultados del periodo principal.
- 29 y 30 de octubre: Publicación de listas de espera.
- 12 al 19 de noviembre: Periodo complementario de postulación.
- 2 de diciembre: Resultados del periodo complementario.
- 9 al 23 de diciembre: Matrículas en establecimientos de Arica a Los Lagos.
- 9 al 30 de diciembre: Matrículas en establecimientos de Aysén y Magallanes.
Con este calendario, el Mineduc busca ordenar el proceso de admisión para el próximo año académico y garantizar que las familias tengan claridad respecto a los plazos y requisitos.