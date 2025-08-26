Últimos días para postular al Sistema de Admisión Escolar 2026: Revisa quiénes deben realizar el trámite

El plazo para completar la postulación al SAE vence el 28 de agosto a las 14:00 horas. El proceso está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez, cambian de colegio o ciudad, llegan desde el extranjero o se reincorporan al sistema.

El Ministerio de Educación recordó que este jueves 28 de agosto, a las 14:00 horas, finaliza el plazo para realizar la postulación al Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, proceso que se lleva a cabo de manera online a través de la plataforma sistemadeadmisionescolar.cl.

¿Quiénes deben postular?

El trámite debe ser realizado por los apoderados en los siguientes casos:

Niños que ingresan por primera vez al sistema educativo (prekínder, kínder o 1° básico).

Alumnos que cambian de nivel de colegio, como quienes pasan de 8° básico a 1° medio.

Familias que se mudan de ciudad.

Estudiantes que llegan a Chile desde el extranjero.

Personas que se reinsertan en el sistema educativo.

Cómo realizar la postulación

El procedimiento consta de los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma y registrarse. Buscar y conocer los colegios, con opciones de filtro por comuna, tipo de jornada y otras variables. Añadir los establecimientos de interés al listado y ordenarlos según preferencia. Se recomienda al menos seis alternativas. Enviar la postulación y descargar el comprobante. Este se puede modificar cuantas veces sea necesario hasta el cierre del plazo.

Es importante considerar que si un estudiante ya matriculado resulta asignado a otro establecimiento mediante el SAE, el cupo en su colegio actual se libera, independiente de si la familia acepta o rechaza la asignación.

Calendario clave del SAE 2026

5 al 28 de agosto: Periodo de postulación.

Periodo de postulación. 15 al 21 de octubre: Resultados del periodo principal.

Resultados del periodo principal. 29 y 30 de octubre: Publicación de listas de espera.

Publicación de listas de espera. 12 al 19 de noviembre: Periodo complementario de postulación.

Periodo complementario de postulación. 2 de diciembre: Resultados del periodo complementario.

Resultados del periodo complementario. 9 al 23 de diciembre: Matrículas en establecimientos de Arica a Los Lagos.

Matrículas en establecimientos de Arica a Los Lagos. 9 al 30 de diciembre: Matrículas en establecimientos de Aysén y Magallanes.

Con este calendario, el Mineduc busca ordenar el proceso de admisión para el próximo año académico y garantizar que las familias tengan claridad respecto a los plazos y requisitos.