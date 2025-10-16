País educación

Admisión Escolar 2025: revisa las fechas y cómo conocer los resultados del período principal

16.10.2025 / 14:54

El Mineduc recordó los pasos para revisar la asignación y las fechas clave del calendario escolar.

A partir del miércoles 15 y hasta el martes 21 de octubre estarán disponibles los resultados del período principal del proceso de Admisión Escolar, correspondiente a las postulaciones que finalizaron el pasado 28 de agosto.

La plataforma desarrolló el proceso de asignación de vacantes considerando criterios de prioridad y equidad, los cuales se aplicaron bajo un sistema automatizado, no discriminatorio y sin intervención humana. Los resultados podrán ser consultados entre los días 15 y 21 de octubre a través del sitio web de Admisión Escolar.

Durante este período, las y los apoderados deberán ingresar al portal web con el usuario y contraseña utilizados en la postulación. Una vez dentro del sitio, la plataforma mostrará si el o la estudiante fue asignado(a) a alguno de los establecimientos incluidos en su lista de preferencias.

En caso de rechazar el resultado, el estudiante quedará sin establecimiento asignado y deberá postular nuevamente en el Período Complementario.

Fechas importantes del proceso

  • 29 y 30 de octubre: Resultados de las listas de espera
  • 12 al 19 de noviembre: Postulación al Período Complementario
  • 2 de diciembre: Resultados del Período Complementario
  • 9 al 30 de diciembre: Período de matrículas

Para más información, las y los apoderados pueden realizar consultas o resolver dudas a través de la plataforma web Ayuda Mineduc, el call center 600 600 2626, las redes sociales de Admisión Escolar, o de forma presencial en las oficinas de Ayuda Mineduc, Secretarías Ministeriales y Departamentos Provinciales de Educación.

