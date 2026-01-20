Admisión 2026: Universidad de Chile es la casa de estudios que registró más postulaciones a nivel nacional

Las autoridades de la Casa de Bello destacaron la matrícula femenina a través del programa Más Mujeres Científicas.

Por segundo año consecutivo, la Universidad de Chile fue la casa de estudios que registró más postulaciones a nivel país este 2026, con un total de 47.052 postulaciones efectivas de acuerdo a información del Demre.

La Casa de Bello, además, tiene las dos carreras más demandadas del sistema. Se trata de Medicina, que obtuvo 6.610 postulaciones, repitiendo el primer lugar del año pasado; y el Plan Común de Ingeniería y Ciencias, que con 5.673 preferencias se quedó en segundo lugar.

La casa de estudios también posicionó a Ingeniería Comercial (3.395 postulaciones) y Derecho (3.246) en el top 10 de las carreras más postuladas en el marco de la Admisión 2026.

Asimismo, gran parte de las pedagogías en la U. de Chile tuvo un aumento de postulaciones y puntajes de corte.

Pedagogía en Educación Básica tuvo un incremento de 47 puntos; Pedagogía en Educación Física, 20 puntos; Pedagogía en Educación Media en Matemáticas y Física, 13 puntos; y Pedagogía en Educación Parvularia, 12,5 puntos.

La rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, manifestó que “es una alegría ser la universidad más postulada del país y haber aumentado la proporción de estudiantes que nos eligen como su primera preferencia”.

Devés también manifestó: “Nos alegra la cifra de mujeres que se integrarán al sistema universitario a través del programa Más Mujeres Científicas, una iniciativa nacional que tuvo su origen en la U. de Chile y que ha permitido diversificar el estudiantado de las carreras científicas y tecnológicas”.

Proceso de matrícula 2026

Para quienes hayan sido convocados a matricularse en la U. de Chile en el primer período, este comenzó a partir de las 00:01 de este martes 20 de enero y estará disponible hasta las 16:00 de este jueves 22 de enero.

En tanto, quienes hayan quedado en lista de espera deberán esperar al segundo período, que será entre las 9:00 de este viernes 23 y las 14:00 del sábado 24 de enero.