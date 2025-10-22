Acusación contra Pardow: Diputada Pérez (Demócratas) asegura que cuentan con los votos, pese a al “feroz lobby” del Gobierno

La jefa de bancada de Demócratas aseguró en conversación con CNN Chile Radio que el sector cuenta con la articulación necesaria para avanzar con el libelo contra el exministro de Energía, altamente cuestionado por su gestión de la cartera sobre el error tarifario que marcó la agenda la última semana.

La jefa de la bancada de Demócratas, Joanna Pérez, afirmó que la oposición ha logrado la articulación necesaria y cuenta con los votos para impulsar la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, debido a su gestión en el escándalo del cobro en exceso de las cuentas de la luz.

En entrevista con CNN Chile Radio, la diputada Pérez sostuvo que la acción fiscalizadora no solo responde a un aspecto jurídico, sino que también a un “tema ético y moral” que ha generado un “descalabro mayor” en la economía familiar y la fe pública. La parlamentaria fue enfática al señalar que la salida de Pardow del gabinete —ocurrida a pocas semanas del anuncio de la acusación— “no basta” y que es necesario dar una señal más fuerte aún.

¿Por qué la oposición acusa al exministro de mentir al Congreso?

La acusación contra el exministro Pardow se basa, principalmente, en la supuesta falta de transparencia y en haber entregado información contradictoria ante la Cámara de Diputadas y Diputados respecto al proceso de reajuste tarifario que originó los cobros excesivos.

Pérez afirmó que el exministro “mintió al país y al Congreso”, recordando que en reiteradas oportunidades los parlamentarios le manifestaron sus dudas. “Ellos informaron una cosa a la Cámara de ciertas alzas y después terminaron siendo otras, y en otras instancias el ministro informó distintas, yo diría, ecuaciones en estas alzas, y eso está constatado en actas, está constatado en videos, tenemos referencia”, aseguró.

#CNNChileRadio | Joanna Pérez, diputada y jefa de bancada de Demócratas: “Se le ha mentido al congreso por parte de Diego Pardow. El Ministro informó distintas ecuaciones en estas alzas”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/WsD9uwDlLC — CNN Chile (@CNNChile) October 22, 2025

La jefa de bancada de Demócratas también apuntó directamente al Gobierno por intentar bloquear los mecanismos de fiscalización del Congreso. En su minuto, la bancada de Demócratas impulsó una interpelación a Pardow que no prosperó por falta de votos.

“En su minuto, el ministro y el Gobierno hizo un lobby tremendo para no contar con los votos de esta interpelación. La interpelación es uno de los instrumentos de fiscalización y el oficialismo, parte del oficialismo obstaculizó aquello”, fustigó la parlamentaria. “Nosotros logramos tres o cuatro votos (oficialistas)”, añadió.

Respecto a la base constitucional para el libelo, la diputada mencionó la falta de probidad y transparencia, además de la posible no aplicación correcta de las leyes en el cálculo de las cuentas. “Aquí también tenemos que ver si se aplicó correctamente las leyes. En la nueva aplicación de leyes, cierto, tenemos que revisar cómo se vio el reajuste del cálculo de las cuentas para, justamente, si es que hay otros trasfondos”, señaló Pérez, abriendo la puerta a una investigación más profunda de la industria eléctrica.

#CNNChileRadio | Joanna Pérez, diputada y jefa de bancada de Demócratas: “Es un Gobierno que sube el sueldo mínimo y la PGU, pero, por otro lado, no tienen ningún criterio para revisar las cuentas de la luz. Se negaron”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCzPk0 pic.twitter.com/Vjgs49ehXs — CNN Chile (@CNNChile) October 22, 2025

La polémica restitución de platas

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el compromiso de la oposición de no cesar hasta que se concrete la devolución efectiva del dinero a los afectados. Pérez instó al Ejecutivo a no eludir su responsabilidad.

“Lo más importante, y eso quiero enviarle un recado al Gobierno, nosotros no vamos a descansar para que se busque el mecanismo adecuado que se le devuelva en plata a la gente ahora. Porque esto ha generado un descalabro mayor”, enfatizó. La diputada rechazó la postura inicial del biministro que entró reemplazo de Pardow, Álvaro García, sobre la inviabilidad de una ley corta, insistiendo en que “cuando usted quiere sacar una ley corta, la puede sacar en tres semanas”.

La parlamentaria también anunció que, además de la acusación constitucional, se activará una comisión investigadora. Esto, con el objetivo de fiscalizar la institucionalidad eléctrica del país. “No puede ser que en Chile tengamos lo que es cierto, la institucionalidad que regula a la industria eléctrica con sueldos millonarios y no hagan bien su trabajo”, cuestionó la diputada.

Pérez concluyó que, pese a la salida del exministro Pardow, la acusación constitucional debe seguir su curso como un “mensaje claro y concreto de que nunca más un ministro puede ser desprolijo”. Además, deslizó sus dudas sobre la posible “influencia” de la industria en las decisiones: “Yo tengo mucha desconfianza de este Gobierno nuevamente en algo tan sensible como lo que le ha pegado por meses a los chilenos en el bolsillo y que ha sido las cuentas de luz“, cerró.

