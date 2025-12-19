Acuerdo SQM-Codelco: Contraloría inicia “inédita” auditoría pero descarta pronunciarse sobre reclamaciones de parlamentarios

Desde el organismo señalaron que no se pronunciarán sobre la legalidad del acuerdo, pero señalaron que realizarán la revisión de la decisión adoptada.

Contraloría informó sobre las acciones que adoptará en relación a un requerimiento presentado por un grupo de diputadas y diputados sobre el acuerdo entre SQM y Codelco para la explotación de materias primas.

La institución señaló que iniciará una “inédita” auditoría ante denuncias de los diputados Camila Musante, Carlos Bianchi, Raúl Soto, Cristián Tapia y Héctor Ulloa.

A pesar del anuncio sobre la auditoría, Contraloría subrayó que “por orden expresa de los Tribunales de Justicia, o por tratarse de aspectos de mérito, CGR se encuentra impedida de dictaminar sobre la mayoría de las reclamaciones recibidas respecto de dicho acuerdo”.

De esta forma, el organismo contralor se abstuvo de emitir un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo.

En su pronunciamiento, Contarloría subrayó que “las observaciones y antecedentes entregados por la Comisión Especial Investigadora (…) serán considerados en la auditoría que iniciará esta Contraloría General“.

Uno de los capítulos del informe -respecto a la auditoría- apunta al “contrato de asesoría entre Codelco y el banco de inversiones Morgan Stanley y otros aspectos denunciados por la Comisión Especial Investigadora de la H. Cámara de Diputadas y Diputados“.