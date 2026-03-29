Actualizan estado de salud de la otra funcionaria atacada por estudiante en Calama: Continúa en riesgo vital

Familia actualizó el estado de funcionaria herida en ataque de estudiante en Calama.

La familia de Haydée Moya Moya, la otra funcionaria atacada por un estudiante de 18 años en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, hecho que dejó a una inspectora fallecida y tres alumnos lesionado, actualizó su estado de salud.

A través de un comunicado, informaron que su condición “continua siendo de carácter grave y en riesgo vital”

“Debido a la gravedad de las múltiples herida sufridas, se han visto comprometido diversos órganos de su cuerpo“, señala el escrito, respecto de la mujer que permanece internada en el Hospital El Cobre de Calama.

Además, agregaron que “al día de hoy, se encuentra bajo cuidados intensivos, siendo las próximas 48 horas cruciales para su evolución”

Finalmente, destacaron su compromiso y vocación, describiéndola como una “mujer profundamente comprometida con su vocación”

“Ama su trabajo y sabemos que lo que hizo ese día fue guiado por su convicción de educar, cuidar y proteger”, concluye el comunicado.