Acoso sexual y hostigamiento: Las denuncias que pesan sobre el suspendido director del Hospital El Pino

El director del recinto médico ha sido denunciado dos veces por mensajes inapropiados que habría enviado a subordinadas.

Una situación que involucra al director del Hospital El Pino -en San Bernardo– se dio a conocer en las últimas horas.

Esto, porque un reportaje de T13 reveló que Edgardo Villavicencio fue denunciado por presunto acoso sexual y hostigamiento al interior del recinto médico.

Por este motivo, se determinó su suspensión temporal de su cargo, en medio de la investigación interna en su contra.

Una de las denuncias corresponde a la de una enfermera, quien relató que en 2024 recibió mensajes inapropiados pidiéndole fotografías.

Posteriormente, fue denunciado por una segunda persona, lo que derivó en su suspensión del cargo.

Nora Gálvez, directora subrogante del Hospital El Pino, señaló que “existe un proceso investigativo en curso, por lo que se aplicó el protocolo vigente, incluyéndose plena reserva a modo de garantizar el éxito y la transparencia de esta investigación”.