Las respuestas y acciones legales anunciadas por Cariola y Hassler tras filtración de chats privados criticando al Gobierno

Ambas figuras políticas se han pronunciado sobre la filtración, anunciando que tomarán acciones legales contra quienes resulten responsables. En sus declaraciones, tanto Cariola como Hassler expresaron su sorpresa y rechazo a la divulgación de conversaciones que, según afirman, no tenían relación con ninguna investigación oficial.

Polémica y diversas reacciones causó la filtración y difusión de chats privados de WhatsApp entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, en los que se evidenciarían que la parlamentaria supuestamente utilizó su influencia para asegurar puestos en la Municipalidad de Santiago para algunos de sus asesores más cercanos, además de realizar duras críticas al gobierno de Gabriel Boric.

Tanto Cariola como Hassler se han pronunciado al respecto, entregando sus versiones y anunciando acciones legales en contra de quienes resulten responsables de la filtración de las conversaciones, publicadas la noche de ayer por La Tercera.

¿Qué dijo Karol Cariola?

La presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola rompió el silencio la noche de este viernes y se refirió a la revelación de chats fechados en diciembre de 2022, cuando el Presidente oficializó indultos a una serie de personas por el estallido social.

En ella se ataca directamente a Boric, mencionándolo como “P”, según consignó el informe de la PDI de los chats a los que se accedió.

“Lamento mucho que se filtren conversaciones privadas entre Irací y yo, que no tienen nada que ver con la investigación”, comenzó señalando la comunista.

Lee también: Irací Hassler anuncia acciones legales tras filtración de polémicos chats privados con Karol Cariola

La diputada agregó que “lamento además que se ponga el foco en una conversación antigua de la que me arrepiento y que ocurre en un momento de ofuscación y molestia, pero que no representa lo que pienso del Presidente ni las personas ahí mencionadas”.

En esa línea, la presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que “es un cahuín de poca monta, ya que tengo la más alta valoración de las 3 personas mencionadas y sé que ellos lo saben, les he hecho llegar mis disculpas”.

Y durante la tarde de este sábado, el abogado de la parlamentaria, Juan Carlos Manríquez, planteó que la Fiscalía debería instruir al fiscal Marcos Pastén, quien lleva adelante la indagatoria por las filtraciones en causas complejas, que “investigue esta grosera burla a los jueces y a la ciudadanía, sin distinciones”.

En esa línea, aseveró que el juez Mario Cayúl “le ordenó al fiscal que persigue a la señora Cariola no filtrar el informe no tachado que se adjuntó en reserva a la causa”, el cual tiene relación con la vida privada, comentarios de tipo político y hechos que no son de interés penal.

Dicho informe, indicó Manríquez, estaba en manos del fiscal Patricio Cooper, de la PDI, del tribunal y de una defensa en la causa Sierra Bella.

“Descontados tres de esos cuatro tenedores del reporte, y teniendo en cuenta que nosotros no tenemos aún acceso a dicho informe, este grave desacato y burla a la justicia debe ser sancionado. Nuestras distintas acciones legales las estamos evaluando”, sentenció.

¿Qué dijo Irací Hassler?

Tras conocerse las conversaciones, la exalcaldesa y militante del PC, Irací Hassler abordó la situación a través de redes sociales, manifestando: “Hace dos años entregué de forma voluntaria mi celular por la investigación de Sierra Bella. No encontraron nada en mi contra, porque siempre actué buscando lo mejor para la comuna”.

Lee también: Revelan nuevos chats que evidencian que Cariola habría gestionado puesto de trabajo a un amigo en Municipalidad de Santiago

“Sin embargo, hoy veo con sorpresa que se filtran conversaciones privadas que nada tienen que ver con alguna investigación. Esto representa una grave vulneración a la intimidad sin ningún fundamento. El Gobierno y el Presidente cuentan como siempre con todo mi apoyo y respeto”, añadió.

Posteriormente, y al igual que Cariola, la exjefa comunal anunció que emprenderá acciones legales contra quienes resulten responsables de la filtración.

A través de un comunicado, la defensa de Hassler explicó que las comunicaciones privadas fueron obtenidas de su celular, el cual entregó voluntariamente a la PDI el 2 de mayo de 2023, “autorizando la revisión exclusiva de los datos relacionados con la compra de la Clínica Sierra Bella”. La exalcaldesa señaló que no permitió que se revisaran sus conversaciones privadas, las cuales no tenían relevancia para la investigación del Ministerio Público.

Lee también: Diputado Luis Cuello (PC) interpone denuncia por violación de secreto tras filtración de chats privados entre Cariola y Hassler

“El 18 de diciembre de 2024 la PDI emitió el informe 487 el que contiene una cantidad brutal de comunicaciones privadas de nuestra representada sin ningún tipo de interés investigativo, ante ello el fiscal Cooper ordenó la reserva de gran parte de esas comunicaciones según se consigna en la constancia de reserva de fecha 12 de febrero de 2025, bajo el fundamento de que ellas “no guarda[n] relevancia alguna con los hechos investigados en esta causa”, añade la misiva.

A pesar de esta reserva, el informe con las comunicaciones privadas fue entregado a los intervinientes del caso Sierra Bella el 3 de marzo, excluyendo los fragmentos reservados por el Fiscal.

“El jueves 13 de marzo el alcalde Mario Desbordes presentó una querella en contra de doña Irací Hassler incluyendo conversaciones entre ella y la Diputada Cariola que no se encontraban en el informe que fue entregado a los intervinientes del caso Sierra Bella. Las comunicaciones referidas están en el numeral 17 de su querella, los que a su vez se encuentran en la página 187 del informe 487, fragmento que se encontraba bajo la reserva ordenada por el Fiscal Cooper el 12 de febrero de 2025″, sostiene.

Estas conversaciones, que no habían sido publicadas previamente en la prensa, fueron posteriormente filtradas y publicadas por La Tercera el mismo día en que Desbordes presentó la querella.

Lee también: “Cahuín de poca monta”: Karol Cariola rompe el silencio y pide disculpas tras revelación de chats contra Gabriel Boric

“El mismo día en la noche, las comunicaciones incluidas en ese informe policial 487 sin reservas son publicadas en La Tercera. Dada la gravedad de los hechos narrados, ejerceremos las acciones penales y los reclamos ante las autoridades correspondientes para que se haga valer la responsabilidad de aquellos que afectaron gravemente la intimidad de doña Irací Hassler”, puntualizó la defensa de la militante PC.