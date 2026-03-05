Accidente de tránsito en Ruta 5 Norte en Ovalle dejó una persona fallecida y múltiples heridas

Se reportaron múltiples heridos y al menos una persona fallecida.

Un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte a la altura de Ovalle (Región de Coquimbo) ocurrido esta madrugada dejó una persona fallecida y 19 heridas.

De acuerdo a la plataforma Transporte Informa, el siniestro se produjo en el sector Alcones, dirección sur-norte.

Equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar.

Según reporta Radio Bío Bío, el accidente habría involucrado a un bus y un camión y el fallecido correspondería al conductor del bus.

El bus habría impactado por detrás al camión.

En tanto, las personas heridas fueron trasladadas a recintos asistenciales para constatar su estado de salud.