Accidente de tránsito entre bus y camión en la Ruta 5 Norte en Arica dejó al menos dos personas fallecidas

Además, hay otras 9 personas que se mantienen hospitalizadas tras resultar con lesiones.

Un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte en la Región de Arica y Parinacota dejó dos personas fallecidas y otras 9 con lesiones.

El hecho se produjo a eso de las 5:30 horas, cuando un bus y un camión —que tenían como destino la ciudad de Arica— chocaron.

Las personas que murieron corresponden al conductor del camión y a un pasajero del bus interprovincial.

Debido a la situación, la ruta se mantuvo cortada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 2.049 y se suspendió el tránsito durante la mañana de este martes.

Un equipo de la SIP de Arica llegó hasta el lugar para realizar las pericias correspondientes, con el objetivo de determinar la causa del siniestro.

Carabineros informó que hasta ahora hay nueve personas que fueron trasladadas hasta el hospital regional Dr. Juan Noé, donde se mantienen con diagnóstico desconocido, aunque fuera de riesgo vital.

En tanto, la ruta está habilitada, funcionando con una sola pista y con tránsito controlado por funcionarios policiales para el paso de vehículos por tramos.