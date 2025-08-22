Reportan accidente masivo en la Ruta 5 Sur, Región de La Araucanía: Habría sido provocado por intensa granizada en la zona

Al menos diez vehículos habrían resultado involucrados en choques por alcance en ambas direcciones de la autopista.

Una fuerte granizada provocó un accidente múltiple este viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura del sector Inspector Fernández, al norte de la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía.

Según Radio Biobío, la tormenta de granizo redujo drásticamente la visibilidad y generó condiciones peligrosas en la calzada, lo que habría desencadenado la seguidilla de colisiones.

Equipos de emergencia, incluidos Bomberos, personal del SAMU y efectivos de Carabineros, se desplegaron rápidamente en la zona para asistir a los ocupantes de los vehículos siniestrados.

Se desconoce por el momento el número exacto de lesionados, aunque se reportan varios heridos de diversa consideración.

Noticia en desarrollo…