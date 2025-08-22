País ruta 5 sur

Reportan accidente masivo en la Ruta 5 Sur, Región de La Araucanía: Habría sido provocado por intensa granizada en la zona

Por CNN Chile

22.08.2025 / 19:49

{alt}

Al menos diez vehículos habrían resultado involucrados en choques por alcance en ambas direcciones de la autopista.

Una fuerte granizada provocó un accidente múltiple este viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura del sector Inspector Fernández, al norte de la comuna de Victoria, en la Región de La Araucanía.

Según Radio Biobío, la tormenta de granizo redujo drásticamente la visibilidad y generó condiciones peligrosas en la calzada, lo que habría desencadenado la seguidilla de colisiones.

Equipos de emergencia, incluidos Bomberos, personal del SAMU y efectivos de Carabineros, se desplegaron rápidamente en la zona para asistir a los ocupantes de los vehículos siniestrados.

Se desconoce por el momento el número exacto de lesionados, aunque se reportan varios heridos de diversa consideración.

Noticia en desarrollo…

