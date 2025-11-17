AC por cuentas de luz: Diego Pardow descarta conflicto de interés por vínculo de su esposa con Transelec

El exministro aseguró que sus declaraciones de intereses y patrimonio se realizaron “siguiendo un estricto apego a las normas” y que tanto su relación con su pareja como la actividad laboral de ella fueron reportadas de manera completa y oportuna.

El exministro de Energía, Diego Pardow, rechazó este lunes que exista un conflicto de interés a propósito del polémico error que duplicó los costos de las cuentas de la luz.

Esto luego de que se revelara que la esposa de Pardow, la abogada Catalina Iñiguez, trabajó en un estudio jurídico que defendió a Transelec ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC).

Pardow aseguró que sus declaraciones de intereses y patrimonio se realizaron “siguiendo un estricto apego a las normas” y que tanto su relación con su pareja como la actividad laboral de ella fueron reportadas de manera completa y oportuna, tal como exige la Ley de Transparencia.

“Es falso. No hay ninguna irregularidad al respecto”, afirmó en conversación con la prensa del Congreso tras una sesión frustrada de la comisión revisora de la acusación constitucional en su contra.

El exministro subrayó que, como autoridad política, no le correspondía intervenir en procedimientos administrativos en curso a cargo de agencias reguladoras independientes.

“No le corresponde a una autoridad política realizar una actividad comunicacional liderando aquello, sino que más bien lo que le corresponde es esperar que las instituciones funcionen y asegurar que cada institución pueda hacer su trabajo”, puntualizó.