Abren camino a Farellones, pero autoridades recomiendan no subir por condiciones de la ruta

Carabineros recomendó que las personas no suban debido a las condiciones de la ruta y advirtió que, por el aumento de visitantes a los complejos invernales, se podrían generar atochamientos.

En medio del sistema frontal que se ha estado desarrollando, con lluvias y nevadas, se informó la apertura del camino a Farellones.

El mayor Marcelo Ruiz, comisario de la 53° Comisaría, señaló que la Ruta G21 está vigilada por personal uniformado y recomendó que las “personas no suban por las condiciones de la ruta, pero no obstante, la ruta está habilitada”.

Además, aclaró: “Se excluye al momento la ruta G251, camino a Valle Nevado, porque los organismos técnicos están realizando evaluaciones ante posibles avalanchas y deslizamientos de tierra”.

Respecto a la seguridad, precisó que sin el uso de cadenas no se podrá subir, y advirtió: “Debido a la cantidad de gente que está concurriendo a los complejos invernales, obviamente vamos a tener atochamiento, pero ya reforzamos el puesto de control”.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, complementó que se tomó la decisión de abrir la ruta debido a la cantidad de turistas que tienen garantizada su estadía y por la preparación de eventos programados con antelación.

“Lo que hemos recomendado es que la gente no venga si no es imperioso, que no venga de paseo. Porque efectivamente se va a producir un importante atochamiento y porque las condiciones climáticas son variables”, concluyó.