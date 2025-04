Abren caja fuerte abandonada en sitio eriazo en Maipú: Tenía un recibo bancario y dinero en efectivo

El hallazgo generó gran expectación entre vecinos y movilizó un amplio operativo policial ante la posibilidad de que se tratara de un artefacto explosivo o vinculado a un delito.

Luego de más de tres horas de intensas labores y un amplio operativo policial, este martes se logró finalmente abrir la misteriosa caja fuerte abandonada en un sitio eriazo de Cerro Sombrero, en la comuna de Maipú.

El hallazgo, que generó expectación y encendió las alarmas ante la posibilidad de un objeto peligroso, concluyó con un contenido mucho menos dramático de lo esperado: un recibo bancario y menos de $20 mil en efectivo.

El mayor Ismael Ilufi, de Carabineros, confirmó que fue el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) junto a Bomberos quienes lograron forzar la apertura del objeto.

“Es un monto menor. Están contabilizando el dinero y se van a realizar diligencias con la cuenta bancaria que aparece en una de las bolsas encontradas”, explicó el uniformado, según consignó Radio Biobío.

Aunque no se hallaron objetos peligrosos ni de alto valor en su interior, el hallazgo sigue rodeado de incógnitas. Según informó la policía, no existen denuncias por robo asociadas a la caja, ni en Santiago ni en otras regiones del país. Por ahora, no se descarta que haya sido abandonada tras un delito o que provenga de algún recinto desmantelado.

Investigación en curso

La Sección de Investigación Policial (SIP) de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú está a cargo de la investigación. Su objetivo será determinar el origen de la caja y si el comprobante bancario encontrado puede vincularse a una persona o hecho específico.

El mayor Ilufi señaló que el recibo será clave en las diligencias: “Con esa información se va a intentar rastrear al titular de la cuenta, lo que podría ayudarnos a reconstruir el recorrido de la caja hasta su hallazgo en este sitio”.