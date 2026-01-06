Abogado querellante de familia de Ronald Ojeda dice que analizan hacerse parte en la causa de EE. UU. contra Maduro

"Los nuevos antecedentes conocidos a propósito del encargo criminal que llevó al secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda confirman el marco conceptual de la acusación presentada en Chile", señaló el abogado Juan Carlos Manríquez.

El abogado Juan Carlos Manríquez, querellante por la familia de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano asesinado en Chile, señaló que están analizan hacerse parte en la causa en Estados Unidos contra Nicolás Maduro.

Manríquez señaló que, de acuerdo a la familia, los antecedentes refuerzan que se trataría de un crimen por encargo. Cabe recordar que tras la muerte de Ojeda, una de las líneas investigativas del Ministerio Público apuntaba a un crimen político, que habría sido mandatado por el régimen venezolano liderado por Maduro.

“Los nuevos antecedentes conocidos a propósito del encargo criminal que llevó al secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda confirman el marco conceptual de la acusación presentada en Chile. Confirman, a su vez, la acusación que presentó la familia del teniente Ojeda antes que Chile, Uruguay, Argentina o Ecuador ante la Corte Penal Internacional”, afirmó.

Y añadió que “confirman, a su vez, las mismas cuestiones que están diciendo las dos acusaciones presentadas en Nueva York, tanto la primera como la segunda dan cuenta de nexos y lazos de una asociación criminal, de un aparato organizado de poder financiado como consecuencia de una serie de delitos internacionales para amenazar, aterrorizar, ubicar, secuestrar y o eliminar eventualmente opositores políticos fuera de la frontera del Estado mandante”.

Según el abogado querellante “para la familia Ojeda, estos antecedentes refuerzan lo que dijeron desde el primer minuto, que se trató de un crimen por encargo. Refuerzan, a su vez, la necesidad, como me lo han pedido, de volver a solicitar ante la Corte Penal Internacional las órdenes de arresto para las personas que falta detener y, en segundo lugar, comparecer como víctimas directas al amparo de la Convención contra el Crimen Organizado, los protocolos de Palermo 1 y 2, ante la Justicia de Nueva York, de los cuales Estados Unidos y Chile son partes signatarias”.

La situación surge tras la detención del líder del régimen venezolano por parte de fuerzas estadounidenses la madrugada de este sábado.

Tras ello, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados hasta Estados Unidos y ayer comparecieron por primera vez ante un tribunal de Nueva York. En la instancia, se les imputaron cargos por drogas y armas.

Ambos señalaron ser inocentes y dijeron que no pedirán la libertad bajo fianza, por lo que se mantendrán en prisión hasta el 17 de marzo, fecha en que se llevará a cabo la segunda audiencia.