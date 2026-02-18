Abogado de Orrego arremete contra Fiscalía de Antofagasta tras rechazo de desafuero: Acusa “imputación falsa” y filtraciones

Ciro Colombara sostuvo que la decisión de la Corte impidió avanzar hacia una formalización por falta de antecedentes suficientes y afirmó que el caso se construyó “respecto de una persona inocente”. Además, cuestionó la competencia territorial y apuntó a una “filtración selectiva” de la carpeta investigativa.

El abogado del gobernador metropolitano Claudio Orrego, Ciro Colombara, endureció este miércoles sus críticas contra la Fiscalía de Antofagasta luego de que se rechazara la solicitud de desafuero en el marco del Caso ProCultura.

En entrevista con Radio Pauta, el defensor interpretó el fallo como una señal de que no existieron antecedentes mínimos para retirar el fuero a la autoridad regional y abrir paso a una eventual formalización. En esa línea, aseguró que el Ministerio Público “inventó un caso” contra Orrego y calificó el hecho como “gravísimo”.

Colombara también cuestionó que la solicitud se tramitara desde Antofagasta, al sostener que la discusión correspondía a tribunales de Santiago. Afirmó que distintas instancias judiciales respaldaron ese criterio en resoluciones previas, tanto en Antofagasta como en la capital.

Además, el abogado acusó la existencia de una “campaña de filtración selectiva” de antecedentes de la investigación, con el objetivo —según su versión— de instalar en la opinión pública y en tribunales una idea de culpabilidad. También apuntó directamente al fiscal regional Juan Castro y planteó que la Fiscalía Nacional debiera indagar lo ocurrido.

Respecto de los pasos siguientes, Colombara sostuvo que el foco investigativo debiera centrarse en personas vinculadas a ProCultura y señaló que, ante consultas por eventuales acciones legales por las filtraciones, cualquier definición quedará en manos del propio gobernador.