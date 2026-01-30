Abogado de Codelco valora prisión preventiva contra Vivanco y descarta procedimiento abreviado para resolver la causa

La medida, adoptada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, marca un precedente al convertir a Vivanco en la primera exintegrante del máximo tribunal en quedar sujeta a la cautelar más severa.

Este viernes se decretó prisión preventiva contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, hecho que marcó un precedente en el sistema judicial y fue valorado por Codelco como una señal de la solidez del proceso penal.

La medida fue adoptada por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que la Fiscalía de Los Lagos formalizara a la exjueza por los delitos de cohecho y lavado de activos, en el marco del Caso Muñeca Bielorrusa.

Con esta resolución, Vivanco se convirtió en la primera exintegrante del máximo tribunal del país en quedar sujeta a la medida cautelar más gravosa, mientras que los cuatro principales imputados del caso permanecen actualmente privados de libertad.

Abogado de Codelco valoró medida cautelar contra Vivanco

Tras la audiencia, el abogado de Codelco, Julián López, destacó que la decisión judicial refleja la contundencia de los antecedentes reunidos por la investigación y subrayó que el avance de la causa da cuenta de una respuesta efectiva del sistema frente a hechos que calificó como de extrema gravedad institucional.

El jurista recalcó que la empresa estatal ha tenido un rol activo desde el inicio del caso, impulsando acciones destinadas a resguardar y recuperar su patrimonio, así como a perseguir las eventuales responsabilidades civiles y penales derivadas de los hechos investigados.

Además, López descartó que la causa pueda resolverse mediante un procedimiento abreviado.

Si bien evitó adelantar escenarios sobre el desenlace del proceso, indicó que las penas asociadas a los delitos imputados “exceden con mucho a las que serían posibles de dar lugar a un procedimiento abreviado”.

En tanto, aseguró que más allá del impacto que genera que una exministra de la Corte Suprema enfrente cargos de esta naturaleza, el caso demuestra que la justicia chilena es capaz de actuar sin distinciones.

“Los hechos que hemos conocido en este caso son, sin lugar a dudas, de los más graves que conocemos en la historia de nuestro sistema de administración de justicia. Pero creo que tan importante como entender esa gravedad es también ser capaces de ver que el sistema es capaz de reaccionar, logrando que se aplique el derecho a todos por igual”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la imputación y privación de libertad de Vivanco constituyen una señal clara de la igualdad ante la ley.

“Tan extraordinario como el hecho de que una exministra de Corte Suprema haya sido sobornada para obtener resoluciones judiciales es que el sistema judicial chileno sea capaz de someter a prisión preventiva a esa ministra e imputarle los cargos y hacerle que enfrente un juicio”, indicó

Asimismo, agregó: “Yo confío en que al final de este caso vamos a celebrar la vigencia del Estado de Derecho y de la igual aplicación de la ley en Chile”.