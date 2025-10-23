Abogado asesor de Fiscalía sufrió robo a su casa en Concepción: Se llevaron dispositivos electrónicos

El Ministerio Público encargó a personal de la Policía de Investigaciones para realizar las indagatorias correspondientes.

La jornada del miércoles, un grupo de delincuentes protagonizó el robo de la casa de un abogado asesor de la Fiscalía Regional del Biobío.

Los antisociales ingresaron a la vivienda mientras sus dueños se encontraban de vacaciones.

Los sujetos habrían logrado el robo de dispositivos electrónicos.

La Fiscalía Local de Concepción instruyó que la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Concepción se encargue de las diligencias.

De momento, se desconoce si en los artículos electrónicos sustraídos habría información relativo a causas judiciales.