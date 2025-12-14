A sus 87 años, expresidente Ricardo Lagos llegó a votar acompañado de su hija

El exmandatario sufragó bajo la modalidad de voto asistido en la comuna de Santiago.

Pasadas las 9:00 horas, el expresidente Ricardo Lagos acudió a votar en el marco de la segunda vuelta presidencial 2025.

El exmandatario, que anunció su retiro de la vida pública en enero de 2024, ejerció su derecho a sufragio en la mesa 162 del Instituto Superior de Comercio (Insuco), en Santiago.

El militante socialista votó bajo la modalidad de voto asistido, siendo acompañado por su hija menor, Francisca, con quien también acudió a sufragar en la primera vuelta.

Para estas elecciones se dispusieron más de 3 mil locales de votación a lo largo del país y se espera que más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas.

Mira el momento