País Elecciones 2025

A sus 87 años, expresidente Ricardo Lagos llegó a votar acompañado de su hija

Por CNN Chile

14.12.2025 / 09:46

{alt}

El exmandatario sufragó bajo la modalidad de voto asistido en la comuna de Santiago.

Pasadas las 9:00 horas, el expresidente Ricardo Lagos acudió a votar en el marco de la segunda vuelta presidencial 2025.

El exmandatario, que anunció su retiro de la vida pública en enero de 2024, ejerció su derecho a sufragio en la mesa 162 del Instituto Superior de Comercio (Insuco), en Santiago.

El militante socialista votó bajo la modalidad de voto asistido, siendo acompañado por su hija menor, Francisca, con quien también acudió a sufragar en la primera vuelta.

Para estas elecciones se dispusieron más de 3 mil locales de votación a lo largo del país y se espera que más de 15 millones de personas se acerquen a las urnas.

Mira el momento

DESTACAMOS

País Con el perro roba empanadas, Gabriel Boric y los conductores de CNN Chile: Decide Chile lanza juego por la segunda vuelta presidencial

LO ÚLTIMO

País Johannes Kaiser aborda rol en eventual gobierno de José Antonio Kast: "Vamos a ver si podemos llegar a un punto de acuerdo"
Expresidenta Michelle Bachelet tras votar: “Lo importante es buscar acuerdos que vayan en beneficio de todas y todos”
"Dejemos que hable la ciudadanía" y "manifestaciones de exitismo por adelantado": Timonel del PC responde dichos de Ruth Hurtado
Traspaso de mando, respeto al resultado y llamado a votar: Las claves del discurso de Boric tras sufragar en Punta Arenas
A sus 87 años, expresidente Ricardo Lagos llegó a votar acompañado de su hija
Segunda vuelta presidencial: Autoridades informan que transporte público está funcionando con normalidad