A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°
Se espera que durante esta semana los termómetros marquen altos valores, por lo que el llamado es a la precaucación y el autocuidado.
Aunque hemos tenido días más frescos e, incluso, hasta con lluvia, el verano no se ha ido y durante esta semana se nos recordará con fuerza.
De hecho, Senapred debió emitir alertas rojas por altas temperaturas en la Región Metropolitana y Valparaíso.
“El SENAPRED recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo”, indicó el organismo.
Según datos del NRK and The Norwegian Meteorological Institute, algunas comunas de la zona centro del país enfrentarán altas temperatuas.
Por ejemplo, Calle Larga, en Valparaíso, debiese tener 35° este jueves. En tanto, San Felipe tendrá hoy y mañana, 34°.
Quillota tendrá 35° este martes y 34° el miércoles.
