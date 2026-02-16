País

A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°

Por CNN Chile

16.02.2026 / 12:34

{alt}

Se espera que durante esta semana los termómetros marquen altos valores, por lo que el llamado es a la precaucación y el autocuidado. 

Aunque hemos tenido días más frescos e, incluso, hasta con lluvia, el verano no se ha ido y durante esta semana se nos recordará con fuerza.

De hecho, Senapred debió emitir alertas rojas por altas temperaturas en la Región Metropolitana y Valparaíso.

Se espera que durante esta semana los termómetros marquen altos valores, por lo que el llamado es a la precaucación y el autocuidado.

“El SENAPRED recomienda a la población protegerse y extremar las precauciones ante los riesgos derivados del calor extremo, con especial atención a la población más vulnerable, quienes deben limitar su exposición al sol y mantener su hidratación. Además, se aconseja estar informado a través de los medios de comunicación respecto del pronóstico del tiempo”, indicó el organismo.

Las ciudades que tendrán 35°

Según datos del NRK and The Norwegian Meteorological Institute, algunas comunas de la zona centro del país enfrentarán altas temperatuas.

Por ejemplo, Calle Larga, en Valparaíso, debiese tener 35° este jueves. En tanto, San Felipe tendrá hoy y mañana, 34°.

Quillota tendrá 35° este martes y 34° el miércoles.

DESTACAMOS

País A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°

LO ÚLTIMO

País Vallejo defiende manejo fiscal tras nuevo incumplimiento de meta y asegura menor costo de intereses para próxima administración
Parrilla del Festival de Viña 2026: Programación por día con artistas y humoristas
A sacar el bloqueador y los quitasoles: La comuna del centro de Chile que este martes podría llegar a 35°
Gremios de Gendarmes critican dichos del ministro de Justicia Jaime Gajardo | CNN Prime
Playas para perros en Chile: No hay ley nacional pero cada comuna regula el acceso con multas de hasta $200.000
Pulp anuncia su esperado retorno a Chile: Se presentarán en Movistar Arena en junio