“¿A quién vas a traicionar ahora?” y “a las mujeres él las trata especialmente mal”: El tenso cruce entre Parisi y Matthei

La candidata de Chile Vamos respondió con dureza, acusándolo de agresiones personales y machismo, al tiempo que reivindicó su trayectoria política y su reconciliación con Piñera antes de su muerte.

Durante un tenso diálogo en el debate presidencial transmitido por Chilevisión, el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, lanzó duras acusaciones contra Evelyn Matthei (Chile Vamos), a quien reprochó su presunta falta de lealtad hacia figuras y procesos políticos clave.

“Evelyn, tú traicionaste al expresidente Piñera, lo investigaste, le interveniste el teléfono, lo traicionaste. Evelyn, tú apoyaste a rabiar a Pinochet y cuando no era rentable y productivo políticamente, y sí, lo traicionaste”, afirmó Parisi.

El aspirante a La Moneda también acusó a Matthei de haber sido parte activa del rechazo a la Constitución: “Cuando después de un tremendo esfuerzo logramos ganar el rechazo a la pésima Constitución, primera Constitución, tú y tu partido político se fueron a arrodillar enfrente de Boric para el segundo proceso constitucional traicionando a Chile”

Y apuntó: “¿Quién viene ahora? ¿Cuál es la tradición que viene ahora?”

Tras este emplazamiento, Matthei rechazó las acusaciones, asegurando que no se trataba de preguntas legítimas, sino de ataques personales.

“La verdad que no es una pregunta, ¿no? Todos los chilenos se habrán dado cuenta de que básicamente han sido puras agresiones y puras descalificaciones. No ha habido ninguna pregunta acá”, sostuvo.

La exalcaldesa prosiguió diciendo: “Pero yo también creo que todos los chilenos ya conocemos que ese es el estilo del candidato Parisi. Él suele actuar así, sobre todo contra las mujeres. A las mujeres las trata especialmente mal“.

No obstante, Matthei reconoció errores, pero defendió una trayectoria marcada por momentos de reconciliación política.

“Soy una candidata en que los chilenos me conocen y sí, he tenido errores, pero con el presidente Piñera logramos recomponer totalmente, tanto es así que me nombró ministra. Y nos quisimos enormemente y lloré cuando murió”, indicó.

Finalmente, instó al país a avanzar más allá de los conflictos del pasado.

“Lo lindo es que nos pudimos poner de acuerdo y volver a armar una relación, tanto con el 11, podamos mirar para adelante como un solo equipo”, puntualizó.