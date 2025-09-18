¿A qué hora es la Parada Militar 2025?: El Ejército celebra 215 años en el Parque O’Higgins

La tradicional ceremonia de las Glorias del Ejército se realizará este viernes 19 de septiembre en Santiago.

Este viernes 19 de septiembre, el Parque O’Higgins de Santiago será escenario de la Gran Parada Militar 2025, una de las celebraciones más emblemáticas de las Fiestas Patrias chilenas.

La actividad conmemora las Glorias del Ejército, destacando la trayectoria de la institución que este año cumple 215 años.

El evento promete una ceremonia cargada de solemnidad y diversas sorpresas para el público asistente, reforzando su carácter histórico y protocolar.

¿A qué hora comienza la parada militar?

Para quienes no puedan acudir presencialmente, la Parada Militar se transmitirá en vivo por TVN, así como en sus plataformas digitales.

La cobertura comenzará a las 10:50 horas.