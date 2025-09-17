País fiestas patrias

¿A qué hora cierran los supermercados el 17 de septiembre?

Por CNN Chile

17.09.2025 / 14:29

Los principales supermercados del país ajustarán sus horarios este 17 de septiembre por el inicio de Fiestas Patrias. Revisa los detalles de cierre y reapertura durante el feriado.

Con el inicio de las celebraciones de Fiestas Patrias, este miércoles 17 de septiembre los supermercados en Chile modificarán sus horarios de atención.

¿A qué hora cierran los supermercados en Fiestas Patrias?

Según lo informado por las cadenas, los cierres serán los siguientes:

  • Líder: 19:00 horas
  • Jumbo: 19:00 horas
  • Santa Isabel: 19:30 horas
  • Unimarc: 19:30 horas
  • Tottus: entre 19:00 y 19:30 horas, según la sucursal

Cabe destacar que para los días 18 y 19 de septiembre, los supermercados permanecerán cerrados.

En tanto, los días 20 y 21 de septiembre volverán a funcionar en sus horarios habituales.

