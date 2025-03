“A los comunistas no nos convence”: Núñez advierte un “problema de viabilidad política” la reforma tributaria de Marcel

El senador del PC expresó en CNN Prime sus cuestionamientos a la reforma tributaria que busca impulsar el jefe de la billetera fiscal.

Daniel Núñez, senador del Partido Comunista (PC), analizó en CNN Prime la reforma tributaria que propone el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre su postura respecto a la propuesta de reducir el impuesto a las empresas y compensarlo con otras alzas, el legislador del PC planteó que espera que la iniciativa sea discutida con todos los partidos de la coalición antes de que se envíe al Parlamento.

“A nosotros, los comunistas, no nos convence, en primer lugar, porque creemos que hoy el Estado requiere más recursos para resolver demandas sociales urgentes. Por ejemplo, que las mujeres puedan postular a la PGU a los 60 años. Para eso hay que contar con más ingresos”, señaló.

Al preguntarle sobre si la reforma tributaria es neutra y no recauda más, reiteró: “No nos convence. Creemos que debe ser una reforma tributaria progresiva que agregue más recursos al Estado, por ejemplo, incorporando algo que propusimos originalmente: el impuesto a los súper ricos”.

En esa línea, Núñez enfatizó: “Bajar los impuestos a las grandes empresas hoy no es la prioridad que tiene Chile. Los problemas económicos del país no se van a resolver con la fórmula de Milei ni con la fórmula Trump de reducir tributos a las grandes compañías. La solución requiere un nuevo modelo que supere el estancamiento de la economía, con medidas mucho más estructurales. Por lo tanto, que hayan puesto esto sobre la mesa no me parece que interprete cabalmente lo que hemos discutido en el programa de gobierno”.

Por lo mismo, adelantó que los votos de la bancada comunista “no están para una reforma que contemple eso, si no se aseguran de manera efectiva otros mecanismos que generen más ingresos fiscales”. Además, concluyó que “la reforma de Marcel tiene un problema de viabilidad política”.