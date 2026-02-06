A dos años de la muerte del expresidente Piñera: Excolaboradores y futuros ministros de Kast participaron en misa conmemorativa

En el marco de la conmemoración de los dos años del fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud Enrique Paris planteó una reflexión: “El mandatario Gabriel Boric y algunas personas del Gobierno actual han reconocido la gran labor que hizo Piñera. Probablemente, el Partido Republicano también lo hará en su minuto”.

Este viernes 6 de febrero se cumplen dos años de la muerte del expresidente Sebastián Piñera.

En ese contexto, durante la tarde del jueves 6 de febrero se realizó una misa en la Iglesia de los Santos Ángeles Custodios, ubicada en la comuna de Providencia. Además, se llevarán a cabo diversos actos religiosos, entre ellos una ceremonia en Lago Ranco, lugar donde ocurrió el accidente que terminó con la vida del exjefe de Estado.

En la instancia participaron reconocidas figuras políticas, como los exsecretarios de Estado Gloria Hutt y Enrique Paris, además de futuros ministros del gobierno entrante, como Claudio Alvarado y José García Ruminot.

Al respecto, Alvarado señaló: “Es un ejemplo a tomar, sobre todo cuando el país enfrenta emergencias. La actitud del presidente Piñera fue siempre positiva, rodeándose de las mejores personas en cada circunstancia para superar esos momentos difíciles. Yo creo que ese temple y esa fortaleza son un gran ejemplo”.

Por su parte, Ruminot agregó: “En la vida, todas las cosas tienen su momento. Qué duda cabe de que el presidente Piñera también fue criticado muchas veces, fue muy maltratado, particularmente en los tiempos del estallido social. El presidente electo ha manifestado su aprecio, su admiración, su cariño por el expresidente Piñera y por su familia”.

En la misma línea, Hutt destacó que: “Dejó un legado importante y, sobre todo, una forma de trabajo en el servicio público que nos marcó a muchos. La imagen del presidente ha ido creciendo en el tiempo, y yo creo que la dedicación al servicio de Chile, no hay ninguna duda, era lo que lo inspiraba, lo que nos transmitió a todos los que trabajamos con él, y yo espero que es lo que inspire también a todos los que fuimos empleados públicos y a todos los que son empleados públicos”.

Finalmente, Paris concluyó: “A dos años de su partida, lo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, con mucha emoción. Trabajamos juntos en un período difícil de la pandemia y creo que él, igual que con otros ministros, entregó su apoyo incondicional. Siempre muy exigente, pero siempre muy apoyador, siempre con la necesidad de obtener recursos importantes para el manejo de la pandemia, el tema de las vacunas, los ventiladores mecánicos. Para mí, realmente, fue una guía, un ejemplo a seguir. El Presidente Gabriel Boric y algunas personas del Gobierno actual han reconocido la gran labor que hizo el presidente Piñera. Probablemente, el Partido Republicano también lo hará en su minuto”.