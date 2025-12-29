Del Presidente a la denunciante: Los 89 testigos que Fiscalía citó en el caso contra Manuel Monsalve

La nómina incluye además a excolaboradores directos del exsubsecretario del Interior, funcionarios de gobierno, policías que participaron en la investigación, familiares y cercanos de la presunta víctima.

La semana pasada la Fiscalía Centro Norte presentó la acusación formal contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, luego de cerrar la investigación por delitos de violación y abuso sexual contra una subalterna, en un caso que lo ha mantenido en el ojo público por más de un año.

Este lunes se reveló que el Ministerio Público solicitó la comparecencia de 89 personas, cuya declaración busca reconstruir lo ocurrido antes, durante y después de los hechos denunciados, así como el contexto político, institucional y personal que rodeó el caso.

¿Quiénes son los testigos citados por Fiscalía?

Según consignó La Tercera, en el centro de la lista se encuentra la mujer que denunció a Monsalve, exsubalterna suya en la Subsecretaría del Interior.

Su testimonio será clave y abarcará desde las circunstancias previas a los hechos investigados hasta las consecuencias posteriores, incluyendo las interacciones con el imputado y el impacto en su salud.

El Ministerio Público también solicitó la declaración de la exministra del Interior, Carolina Tohá, del actual ministro de Seguridad, Luis Cordero, y del Presidente Gabriel Boric.

Asimismo, la Fiscalía citó a varios integrantes del círculo más cercano de Monsalve mientras estuvo en el Ministerio del Interior, como la exministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte; exjefe de gabinete de Monsalve, Gabriel de la Fuente; el exjefe directo de la denunciante, Gustavo Herrera; y la exjefa jurídica de Interior, Luppy Aguirre.

A este grupo se suman los periodistas Diego Bustamante y Ana María Araneda, quienes mantuvieron cercanía con Monsalve desde su etapa como diputado.

La nómina de testigos incluye también a funcionarios de gobierno que, según la Fiscalía, tuvieron conocimiento directo o indirecto de los hechos, como Nicole Otazo, Camilo Araneda, Ricardo Lillo, Catalina Arrey e Ilse Sepúlveda.

En paralelo se pidió el testimonio del padre, la madre y los hermanos de la denunciante, además de Rodrigo Candia, amigo cercano de la presunta víctima.

Un bloque relevante de testigos corresponde a funcionarios policiales que participaron en la investigación o que trabajaban con Monsalve. En ese grupo aparecen el general Enrique Monrás, la exjefa de Inteligencia de la PDI Cristina Vilches, el subprefecto Hassel Barrientos y diversos detectives de la Brigada de Delitos Sexuales y de áreas de Inteligencia.

Trabajadores del restaurante y peritos

La Fiscalía también citó a declarar a diversos empleados del restaurante Ají Seco Místico, lugar clave en la investigación. Entre ellos hay garzones, cajeras, el jefe de salón y personal administrativo.

Finalmente, la nómina considera a dos psiquiatras que atendieron a la denunciante tras los hechos y al recepcionista del edificio donde ella residía.