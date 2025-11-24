País terremoto

80% de los chilenos cree que habrá un gran terremoto próximamente: Solo el 10% dijo estar preparado

24.11.2025 / 11:45

Para este análisis se encuestó a 1.425 personas mayores de edad y de diferentes grupos socioeconómicos a lo largo de todo el país.

Una reciente encuesta reveló que 80% de los chilenos cree que ocurrirá un terremoto de más de 7,5 próximamente, aunque solo un 10% dijo estar preparado para la emergencia.

Para este sondeo se aplicó una encuesta a 1.425 personas mayores de 18 años, desde Arica hasta Punta Arenas, pertenecientes a todos los grupos socioeconómicos.

El principal hallazgo del estudio fue la importante brecha existente entre la percepción de riesgo y las medidas preventivas adoptadas en los hogares.

Esto ya que apenas un 12% dijo contar con una mochila de emergencia, un 20% ancla sus estantes, un 27% evita colgar cuadros sobre la cama y un 37% opta por no ubicar objetos pesados en altura.

José Antonio Abell, académico experto en ingeniería antisísmica de la Universidad de Los Andes, sostuvo que el país “tiene reconocimiento internacional por su ingeniería antisísmica, pero la preparación ciudadana continúa siendo baja. Persisten mitos, se aplican pocas medidas básicas de seguridad y falta educación preventiva”.

¿Cuáles son considerados los lugares más seguros en el hogar?

  • Respecto a la percepción sobre los lugares más seguros en el hogar, el 54% cree que ubicarse bajo el umbral de una puerta es la mejor alternativa, creencia más frecuente entre personas mayores y quienes viven en casas construidas en terreno plano.
  • Sin embargo, los expertos aclaran que esta opción solo sería válida si el dintel corresponde a un elemento estructural resistente, afirmando que, ante las dudas, lo más seguro es buscar una mesa firme y protegerse debajo.
  • En departamentos se recomienda abrir la puerta principal para evitar que se trabe y nunca usar el ascensor. 

Terremotos: ¿Dónde se sienten más seguras las personas?

  • En cuanto a la percepción de riesgo y confianza estructural, la zona centro concentra la mayor sensación de amenaza con un 87%, pero al mismo tiempo registra uno de los niveles más altos de confianza en la resistencia de las viviendas.
  • En contraste, en la zona costera del país, donde la percepción de riesgo baja a 77%, la desconfianza estructural aumenta y un 16% declara sentirse poco o nada confiado frente a un sismo de gran magnitud.
  • En esta línea, las diferencias socioeconómicas también son claras respecto a la sensación de riesgo: un 61% del grupo ABC1 afirma sentirse muy confiado en la resistencia de su vivienda, cifra que cae al 26% en el grupo E.

