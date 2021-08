Hace poco menos de dos meses, el Ministerio de Educación permitió que todos los colegios pudieran retornar a clases presenciales, incluso si se encontraban dentro de comunas en cuarentena.

De acuerdo con cifras entregadas por el Mineduc, en 63 comunas los establecimientos educacionales no han retornado en un 100% a clases presenciales.

Las comunas que encabezan esta lista son Viña del Mar, con 49 establecimientos municipales sin volver a la presencialidad; Talca (47); Santiago Centro (43); San Bernardo (41); y Temuco (39). Esta información cobra mayor relevancia si se considera que Viña del Mar y Talca se encuentran en fases de aperturas del plan paso a paso.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa hizo un llamado a los municipios a abrir los colegios que hasta el momento se mantienen sin clases presenciales. “Lamentablemente, aunque son pocos, quedan municipios que no han puesto sus establecimientos a disposición de las familias, todos los apoyos se han entregado para que puedan dar ese paso que es fundamental para el bienestar socioemocional de nuestros niños y jóvenes”, manifestó el secretario de Estado.

En otras comunas, como La Serena, sólo dos colegios volvieron a clases presenciales, mientras que otros 40 permanecen en modalidad online.

Por otro lado, Roberto Neira, el alcalde de Temuco una de las comunas que lidera esta lista reveló que el municipio prepara un plan piloto para que cinco de los 45 establecimientos que aún no vuelven a clases presenciales puedan retornar. “Hemos establecido un piloto para que cinco establecimientos vuelvan para el 6 de septiembre. Lamentablemente no existía un plan de retorno que nos haya permitido estar de manera más rápida en este retorno a clases que se hace necesario en fase 4″, dijo el edil.

Por último, Ignacio Duarte, presidente del Centro de Alumnos del Internado Nacional Barros Arana (INBA), destacó la necesidad del retorno a clases presenciales. “Necesitamos formación académica, no nos sirven las clases online, no son efectivas, no se pasa lo que establece el ministerio”, concluyó Duarte.