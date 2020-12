Preocupación genera una situación en el Liceo Bicentenario Mary Graham, de Villa Alemana, que dejaría repitiendo a 400 de sus 1.200 alumnos.

Los menores fueron informados de la situación a partir del 25 de diciembre vía WhatsApp y los apoderados apuntan a la deficiencia en el sistema de evaluación que tuvieron durante la pandemia.

Según explican, los alumnos tenían que entregar un portafolio con las guías realizadas o una prueba, que finalmente rindió el 80% de la comunidad escolar.

“Tenían una o dos notas a fin de año y con eso decidían si el niño había aprendido o no para pasar de curso”, señaló una de las apoderadas afectadas.

“Nunca recibí ningún correo. A nadie le importó hasta el último día. Hasta el día de hoy no tengo información oficial de que mi hija está repitiendo. Sólo tengo un WhatsApp que me llegó el 25 de diciembre. Hasta el día de hoy no conozco notas”, denuncia la mujer.

Este jueves se llevó a cabo una reunión entre la corporación municipal, el director y los profesores del establecimiento, donde se barajó la posibilidad de dejar a al menos 150 alumnos en situación de repitencia.

En tanto, desde la Seremi de Educación de Valparaíso se refirieron al caso, pidieron flexibilizar el criterio de evaluación y aseguraron que ofrecieron apoyo técnico al liceo.