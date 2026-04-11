31 Minutos anunció acciones legales tras publicación de video de alcalde Luksic: Acusan uso de imagen sin autorización en actividad municipal

"No hemos sido contactados por la Municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña", advirtió 31 Minutos.

31 Minutos anunció que presentará acciones legales contra quienes resulten responsables por el uso de su imagen sin autorización, tras un video publicado por el alcalde de Huechuraba, Max Luksic.

La situación ocurrió luego que la autoridad publicara en sus redes sociales una jornada de educación ambiental dirigida a los vecinos y vecinas de la comuna.

En el video compartido se observa a Luksic hablando con “Juanín Juanjarry”, uno de los personajes principales de la serie infantil, sobre cómo reciclar. Y luego, al final del registro, aparece “Mario Hugo”, otro de los personajes.

En otra publicación, el alcalde apareció en una imagen junto a Rodrigo Salinas —quien interpreta las voces de ambos personajes—, agradeciéndole por su participación en la actividad.

Debido a esa situación, 31 Minutos dio a conocer que iniciará acciones judiciales.

“No hemos sido contactados por la Municipalidad de Huechuraba ni menos cedido los derechos de nuestros personajes para ser utilizados en esta campaña. Como consecuencia de la violación de los derechos de propiedad intelectual y comercial de APLAPLAC y nuestra marca 31 Minutos, nos vemos obligados a iniciar acciones legales contra quienes han infringido dichos derechos”, comentaron en la publicación de Luksic.