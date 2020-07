Producto de la sequía en la comuna de Colina es que el año pasado 200 ovejas fueron trasladadas a Las Condes para poder ayudarlas. Durante esta jornada, las ovejas fueron devueltas a su comuna de origen bien nutridas y multiplicadas.

Debido a la escasez hídrica que afecta la comuna norte de la Región Metropolitana, es que varias ovejas y corderos estaban muriendo porque no había comida para los animales. Como en la zona no se hacían presente las lluvias es que no había agua ni alimento que darle a las ovejas.

Por eso en que 200 borregos en el mes de octubre del 2019, fueron enviadas a la comuna de Las Condes, en una gestión en conjunto entre ambas comunas. Se les ofreció el Parque Padre Hurtado para ser cuidadas y alimentadas debido a que muchas llegaron en estado de desnutrición pesando tan solo 15 kilos.

Tras 9 meses de estar en la comuna de Las Condes, 100 nuevas ovejas nacieron, por ende, ahora serán trasladadas a Colina 300 animales. Gracias a las lluvias durante las últimas semanas, es que se prevé que tendrán el alimento necesario para vivir.

Los crianceros de Colina indicaron que durante los últimos meses en su comuna fue muy complicado. “Se nos dio esta posibilidad de traerlas acá, que fue una gestión de ambas comunas así que esto nos alivió mucho”.

Otro indicó que producto de la sequía “me quedaron como 15 ovejas de las 30 que tenía, por lo menos aquí ya se salvaron. Así que estamos muy agradecidos de ellos”.

El alcalde de Colina, Mario Olvarría, está de acuerdo con la decisión de que los animales retornen. “Ha llovido últimamente sobre todo en la zona de Peldehue, que era una zona que estaba con 10 años de sequía así que para ellos, para los crianceros de animales, que es su fuente de vida realmente están muy contentos“.

Por otro lado, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, declaró que ahora los animales se van pesando 30 kilos y que “Estamos felices de haber podido ayudar, además hay que agradecer a los vecinos de Las Condes que donaron 24 mil kilos de pastos para estas ovejas”.