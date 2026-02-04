Ministro Álvaro Elizalde confirma que 18 chilenos llegaron deportados desde EE.UU.

Con este arribo, el número de deportados totales de expulsados por la administración de Donald Trump asciende a 318 personas.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comunicó que el pasado 31 de enero llegaron al país 18 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.

Según informó el ministro, los detenidos son 14 hombres y cuatro mujeres. Tras aterrizar en el país se les realizaron los controles correspondientes, quedando dos de ellos a disposición de la justicia chilena, ya que contaban con órdenes de detención vigentes.

Estas 18 personas se suman al grupo de los 40 deportados que llegaron al país el pasado 23 de diciembre. Con esto, las cifras de deportados totales durante la administración de Donald Trump alcanzan las 318 personas.

En esa misma línea, Elizalde aseguró: “La política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no está dirigida exclusivamente a Chile, sino que se aplica de forma general a todos los países. Y si llegase a existir otro vuelo, continuaremos trabajando para que el regreso de nuestros compatriotas sea seguro y conforme a la normativa vigente”.