12 perros de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros harán su “práctica profesional” en Antofagasta

Al terminar su práctica, los canes ayudarán a distintos equipos de la región en torno a la búsqueda y detección de drogas.

Un grupo de 12 canes de la Escuela de Adiestramiento Canino de Carabineros, junto a sus guías, llegó hasta la Región de Antofagasta para realizar su “práctica profesional”.

Con miradas curiosas y el entusiasmo característico de los perros, los futuros especialistas en búsqueda y detección de drogas comenzarán la última etapa antes de llegar a sus destinaciones en distintas unidades del país.

Desde la institución señalaron que durante las dos semanas que estarán en la región, seis canes trabajarán en Calama, mientras que el resto se desplegará en Antofagasta y “estarán operando en puntos estratégicos para reforzar los controles preventivos y fortalecer la barrera contra el ingreso de drogas al territorio nacional”.

Una vez terminada la “práctica”, dos perritos serán destinados al OS7 de Antofagasta y al OS7 de El Loa, “unidades clave en la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas en la Macrozona Norte. Su futura llegada significa un refuerzo directo a la capacidad operativa de la institución en una de las zonas más desafiantes del país”.

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, remarcó la importancia de recibir nuevamente a los canes en formación.

“Esta es una zona donde se han conseguido resultados históricos en incautaciones, y por ello la práctica se está desarrollando en un escenario con buenos índices de control. La presencia de los guías y sus perros potencia aún más nuestro trabajo operativo”, destacó.

Esta es la segunda vez durante 2025 que la Región de Antofagasta recibe al Grupo de Adiestramiento Canino, en respuesta a la solicitud de la Zona de Carabineros de Antofagasta.

La primera oportunidad fue en junio y culminó con un “exitoso trabajo” que “motivó repetir la experiencia, consolidando a la región como un punto estratégico y de alto valor formativo. Cabe recordar que la visita de junio marcó un hito al ser la primera instrucción realizada fuera de la Región Metropolitana”.

¿Cómo se entrena a los animales? El teniente Tomás Bello, parte del contingente que llegó a la región, detalló cómo será el entrenamiento de los perros.

“El período de entrenamiento del ejemplar canino dura un año. Se trabaja desde un período de socialización y habituación donde realizamos una estimulación temprana de los cachorros. Posteriormente, avanzamos en obediencia y en el entrenamiento en base al olor que van a buscar, siempre utilizando refuerzo positivo, mediante el juego. Los ejemplares caninos, en esencia, están buscando su juguete, usando para ello pseudos de droga y no droga real”, explicó.