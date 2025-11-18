WOM gana en primera instancia demanda por competencia desleal contra Claro Chile: firma anunció que apelará

El fallo del 24° Juzgado Civil de Santiago ordena a Claro el cese inmediato de las prácticas de competencia desleal descritas y afirma el derecho de WOM a exigir y cuantificar todos los daños y perjuicios resultantes de estos actos, agregando que estas conductas son contrarias a la buena fe y a las buenas costumbres

El 24° Juzgado Civil de Santiago acogió este lunes la demanda por actos de competencia desleal interpuesta por WOM en contra de Claro Chile, en que la primera firma denunciaba suplantación de identidad e información falsa, uso de información comercial sensible y ofertas consecutivas engañosas, un proceso que se inició en marzo de este año y en que se apuntaba a hechos que habrían ocurrido durante 2023.

Asimismo, el fallo ordena a Claro el cese inmediato de las prácticas de competencia desleal descritas y afirma el derecho de WOM a exigir y cuantificar todos los daños y perjuicios resultantes de estos actos, agregando que estas conductas son contrarias a la buena fe y a las buenas costumbres, buscando desviar clientela por medios ilegítimos.

Para concluir, el Tribunal condenó expresamente en costas a Claro, planteando además que WOM “tiene derecho a demandar en la etapa de ejecución del fallo o en juicio diverso los perjuicios derivados de los actos de competencia desleal, conforme la reserva planteada para discutir sobre la especie y monto de tales perjuicios”.

La respuesta de Claro Chile

Desde Claro respondieron mediante un comunicado, marcando su disconformidad con la resolución y anunciando que apelarán a ella. “Rechazamos enfáticamente el contenido de la resolución del tribunal de primera instancia por cuanto ésta carece de un análisis jurídico riguroso y un estándar probatorio mínimo para arribar a su conclusión. En virtud de ello, apelaremos del fallo ante las instancias judiciales superiores a fin que reviertan esta resolución”, declaró.

“Como empresa contamos con estándares estrictos de ética comercial, protocolos de relacionamiento con clientes y controles robustos que regulan la gestión de nuestros equipos comerciales. Estas directrices son obligatorias para todos nuestros colaboradores y se encuentran permanentemente auditadas al más alto estándar”, agregó Claro, señalando además que “reafirmamos nuestro compromiso con la competencia justa, la transparencia y el respeto irrestricto a la normativa”.