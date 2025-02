WOM Chile presenta al Tribunal de Delaware su nuevo directorio en proceso de salida de Capítulo 11: Chris Bannister volvería a asumir como CEO

El ejecutivo, también conocido como el "Tío WOM", retornaría por tercera vez a asumir el cargo en caso de que la propuesta presentada sea finalmente aprobada por parte del Tribunal de Quiebras.

WOM Chile anunció nuevos avances en su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11. La Compañía, que está impulsando un plan patrocinado por el Ad Hoc Group (el “AHG”), presentó ante el Tribunal de Delaware un anexo a este Plan que incluye la lista de los directores y ejecutivos que se espera asuman tras la salida del proceso.

En el anexo se mencionan como directores a Mauricio Ramos (como Presidente del Directorio), Claudio Muñoz, Alejandro Puentes y Eugene Davis.

Asimismo, se espera que Chris Bannister, quien ha asesorado al Ad Hoc Group durante el proceso, ocupe el cargo de CEO una vez que la Compañía emerja del Capítulo 11.

Bannister, también conocido popularmente como el “Tío WOM”, ha ocupado previamente dos veces dicho puesto y se convirtió en una figura reconocible a nivel local.

Sumado a lo anterior, Martín Vaca Narvaja, actual CEO de la compañía, se espera que desempeñe el rol de asesor para el Directorio de WOM Chile. Desde que se unió a la compañía, Vaca Narvaja ha liderado a la empresa a lo largo del proceso de reestructuración y ha jugado un papel clave para mantener a WOM Chile como una empresa líder en servicios móviles y de fibra óptica.

Vaca Narvaja expresó: “Estoy orgulloso de anunciar un nuevo hito en nuestro proceso de salida del Capítulo 11: la presentación ante el Tribunal de los cinco miembros que integrarán el Directorio de la Compañía una vez reorganizada. En los últimos 10 meses, hemos navegado con éxito el período más desafiante en la historia de WOM. La cultura de la empresa y el compromiso inquebrantable del equipo que me ha acompañado durante este tiempo, han sido claves para lograr este éxito”.

Además, el actual CEO agregó que “le doy una cálida bienvenida a Chris y estoy absolutamente convencido de que, bajo su liderazgo y dedicación incansable, el apoyo del nuevo Directorio y el AHG, la compañía continuará su camino de crecimiento y seguirá liderando la transformación de la industria de telecomunicaciones en Chile”.

Por su parte, Chris Bannister agregó,:“Quiero felicitar a Martín por liderar un proceso profesional y muy bien ejecutado, manteniendo la energía y la cultura de WOM en alto. Estoy ansioso por trabajar con él durante la fase final y la transición. Una vez que salgamos del Capítulo 11, WOM tendrá una gran oportunidad para seguir creciendo gracias a sus capacidades en 5G. Keep the passion and let’s get the show on the road”.

De todas formas, el plan y todas las transacciones de reestructuración contempladas en él siguen sujetas a la aprobación del Tribunal de Quiebras y al cumplimiento de los estándares requeridos para su confirmación según el Código de Quiebras de EE.UU.

La audiencia para considerar la confirmación del plan está programada para el 6 de marzo de 2025 a las 10:00 a.m. (hora del Este) en Wilmington, Delaware.

Según lo estipulado en el plan y las transacciones de reestructuración contempladas en él, WOM Chile se beneficiará de un balance sólido tras una oferta de derechos de 500 millones de dólares respaldada por el AHG y una reducción neta de su deuda financiera de aproximadamente 650 millones de dólares.

Para más información, se puede consultar la plataforma Kroll, donde está disponible públicamente el Documento de Divulgación, que contiene información sobre las operaciones comerciales y proyecciones financieras de la Compañía, un resumen del Plan de Reorganización y detalles sobre el tratamiento a los acreedores.