Negocios economía

Vuelven las tarjetas de coordenadas: CMF da pie atrás tras críticas a la medida y tarjetas seguirán siendo funcionales temporalmente

Por CNN Chile

07.08.2025 / 13:15

{alt}

La eliminación de las tarjetas de coordenadas había sido criticada por su afectación, por ejemplo, a adultos mayores en sus transacciones electrónicas.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer este jueves una modificación en la entrada en vigencia de la eliminación de las tarjetas de coordenadas.

Estas son típicamente usadas como mecanismo de autenticación para transacciones electrónicas.

Por este motivo, la medida había sido criticada por la afectación a personas que no tienen facilidades para validar los pagos con mecanismos 100% digitales.

De esta forma, la CMF informó que la medida recién entrará en vigencia el 1 de agosto de 2026.

El organismo además destacó que “el avance hacia nuevos métodos de autenticación, distintos de las tarjetas de coordenadas, tiene como objetivo que las personas accedan a sistemas más confiables, de manera de estar más protegidos ante fraudes”.

A modo de recomendación, la comisión apuntó a que los usuarios se informen con sus respectivos bancos sobre los métodos de autenticación y solicitarles ayuda en caso de haber modificado dicho mecanismo de autenticación.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Galilea adelanta que está por cerrar acuerdo para que Demócratas se sume a la candidatura de Matthei

LO ÚLTIMO

País Colgate retira una de sus pastas dentales del mercado chileno tras alerta por riesgo a la salud
Día Internacional del Gato: ¿Sabes cuidar la salud emocional de tu felino?
Jara admite error por propuesta de nacionalización del cobre: "En el programa hubo un error y eso se va a corregir"
Latin GRAMMY 2025: Anuncian a Pandora entre los artistas que recibirán el Premio a la Excelencia Musical
Vuelven las tarjetas de coordenadas: CMF da pie atrás tras críticas a la medida y tarjetas seguirán siendo funcionales temporalmente
Contraloría aclara decreto sobre la TNE y la limitación de uso sólo para "viajes de estudio"