Vuelven las tarjetas de coordenadas: CMF da pie atrás tras críticas a la medida y tarjetas seguirán siendo funcionales temporalmente

La eliminación de las tarjetas de coordenadas había sido criticada por su afectación, por ejemplo, a adultos mayores en sus transacciones electrónicas.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) dio a conocer este jueves una modificación en la entrada en vigencia de la eliminación de las tarjetas de coordenadas.

Estas son típicamente usadas como mecanismo de autenticación para transacciones electrónicas.

Por este motivo, la medida había sido criticada por la afectación a personas que no tienen facilidades para validar los pagos con mecanismos 100% digitales.

De esta forma, la CMF informó que la medida recién entrará en vigencia el 1 de agosto de 2026.

El organismo además destacó que “el avance hacia nuevos métodos de autenticación, distintos de las tarjetas de coordenadas, tiene como objetivo que las personas accedan a sistemas más confiables, de manera de estar más protegidos ante fraudes”.

A modo de recomendación, la comisión apuntó a que los usuarios se informen con sus respectivos bancos sobre los métodos de autenticación y solicitarles ayuda en caso de haber modificado dicho mecanismo de autenticación.