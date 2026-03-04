Vicepresidente del Banco Central: “El mercado reaccionó de forma exagerada al último Imacec”

Alberto Naudon participó en un webinar de Goldman Sachs donde analizó el impacto de las tensiones geopolíticas en la economía chilena. Puso paños fríos al último Imacec y destacó la sólida posición macroeconómica del país para enfrentar un entorno incierto.

El vicepresidente del Banco Central, Alberto Naudon, presentó este miércoles en un webinar organizado por Goldman Sachs la exposición “La normalización macroeconómica de Chile en un mundo no tan normal”. Durante su intervención, el economista ironizó sobre el título elegido días antes: “Los acontecimientos recientes lo han hecho aún más apropiado”.

Respecto a los ataques de Estados Unidos e Israel hacia Irán, Naudon señaló que “es aún demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas” sobre sus implicancias macroeconómicas. Para Chile, advirtió, la clave estará en cómo estos eventos afecten las condiciones financieras globales, especialmente si las tensiones impactan los precios de la energía.

Análisis del Imacec y la política monetaria

Sobre la caída del Imacec de enero (0,1% anual), el vicepresidente consideró que “el mercado ha reaccionado de forma exagerada”. Explicó que la debilidad del sector minero distorsiona la lectura general y que la economía no minera se alinea con las previsiones del Banco Central. “No es una prueba clara de una economía débil”, enfatizó, según reportó Diario Financiero.

En cuanto a la política monetaria, Naudon envió un mensaje de calma: “No tenemos prisa. Los tipos están cerca de la neutralidad”, aunque reconoció que el proceso de normalización debe completarse. Destacó que Chile enfrenta 2026 desde una posición macro mucho más sólida que el año anterior, con menor inflación y mayor resiliencia económica.