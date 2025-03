Veritas WAGAS llega a Chile: así es el desembarco de la multinacional estadounidense en el mercado de garantías extendidas y servicios de valor agregado para vehículos

Su fundador y CEO, Elijah Norton, conversó con CNN Chile para explicar por qué eligió a este lugar como su punta de lanza en Latinoamérica.

Cuando Elijah Norton vino por primera vez a Chile hace cuatro años, su primera sensación fue de enamoramiento. “Es un país hermoso. Amo Santiago. Amo el campo aquí. Es un país increíble”, afirma.

Pero al mismo tiempo, su ojo entrenado para los negocios vio una posibilidad. Un espacio a llenar. “Una cosa que noté fue que había una falta de buenos proveedores y administradores de garantías extendidas aquí en Chile. Existen pocas empresas que ofrecen quizás plazos de uno o dos años, plazos muy cortos. Y además tienen una cobertura muy baja, como por ejemplo, una ofrece 2.500 dólares para arreglar el auto. Y solo el motor cuesta más que eso, por lo que las coberturas resultan insuficientes para muchos vehículos”, dice en conversación con CNN Chile.

Norton es fundador, presidente y CEO de Veritas WAGAS, una empresa creada en su natal Estados Unidos, pero que se ha expandido por varios continentes, siempre con el horizonte sobre ruedas. Su negocio es garantizar vehículos de todo tipo, a personas y concesionarios, pero ofreciendo un servicio integral y a largo plazo, enfocado en un público al que lo mueve la pasión por los vehículos.

Todo esto de la mano de uno de los principales grupos aseguradores del mundo, AmTrust, que proporciona el respaldo necesario para que la compañía despliegue su estrategia.

“Nuestro producto está realmente diseñado para personas que desean comprar y tener un automóvil propio. Que lo vean como un activo de valor. Algo que puedan mantener en su familia por generaciones y transmitir a sus descendientes, pero que quieran conservar por más tiempo que solo un año. Esto permite que las personas mantengan su automóvil por más tiempo y ahorren dinero”, explica.

Así, dos amores -el de los vehículos y el que le generó Chile- se conjugaron para que Norton decidiera hacer el desembarco en nuestro país como punta de lanza de América Latina: será el primer país de la región donde se instalará Veritas WAGAS, que ya presenta operaciones globales por más de 250 millones de dólares en Estados Unidos, Europa y Sudáfrica, entre otros territorios, desde Chile planean expandirse por toda Latinoamerica, dada la similitud de cada uno de los mercados que la componen.

“Es un modelo probado. Funciona en Estados Unidos y también a nivel global. Lo hemos comprobado mundialmente, y no existen razones por las que acá no funcione”, explica Norton. “Pueden llevarlo a su concesionario para repararlo y no tienen que preocuparse por cubrir los costos de las reparaciones, es una necesidad global, tener tranquilidad”.

Un producto para concesionarios y clientes

Norton es un emprendedor joven que fundó su primera empresa a los 21 años y que lleva más de una década en el área de los servicios a vehículos. Con un perfil que incluso lo llevó a lanzar una candidatura al Congreso de Estados Unidos en su estado, Arizona, su pasión por los negocios lo hizo aterrizar este marzo en Chile para el evento de lanzamiento de Veritas WAGAS en el mercado local.

Una selecta concurrencia de importadores, distribuidores, concesionarios y actores clave del mundo automotriz se reunieron en el restaurante Mestizo de Vitacura para la ocasión. La presencia era estratégica, ya que, como el propio Norton explica, el modelo de Veritas WAGAS funciona no sólo para las personas que tienen vehículo, sino también a las empresas que los venden y aquellas que los atienden.

“Nuestro objetivo es garantizar y proveer servicio para cualquier cosa que tenga un motor y ruedas, ya sea un automóvil, un vehículo eléctrico, un vehículo deportivo motorizado e incluso camiones comerciales. Podemos abarcar una amplia gama de vehículos, porque realmente creemos que es importante que las personas tengan garantías para sus vehículos”, dice el CEO. “Esto no es solo beneficioso para el cliente, sino también para el concesionario. Ayuda al concesionario a mantener una buena relación con su cliente, quien puede llevar su automóvil de vuelta al lugar donde lo compró y en el que confía”, añade para explicar el modelo.

Entre otros elementos, algo que distingue a la empresa es el tiempo por el que puede asegurar a los automóviles y el mercado que cubre. “Las garantías que nosotros administramos pueden llegar hasta 10 años y kilometraje ilimitado. Cubrimos vehículos hasta con 20 años de antigüedad y 400.000 kilometros recorridos. Realmente ofrece una buena cobertura para los clientes, y esto ayuda tanto al concesionario como al mismo cliente”, plantea Norton.

Con la mirada en la electromovilidad

Acorde con los tiempos, uno de los focos de crecimiento de Veritas WAGAS es el mundo de los autos eléctricos. Norton lo relata así: “Fuimos una de las primeras compañías de garantías en Estados Unidos en ofrecer cobertura para vehículos eléctricos, así que tenemos experiencia en eso, y de hecho hemos traído ese producto a Chile. Por lo tanto, si un concesionario quiere ofrecer una garantía extendida para el vehículo eléctrico, incluida su batería, nosotros podemos administrarla”.

¿Y cuáles son sus objetivos siguientes? Abrir nuevos mercados, tal como el desembarco en Chile. “Mi objetivo de aquí a 10 años es hacer crecer esta compañía en todos los mercados donde estamos presentes, proporcionando buenos productos y servicios. Por ejemplo, hacia fines de este año probablemente abramos operaciones en Dubái y posiblemente en el Reino Unido”, plantea el CEO de Veritas WAGAS.

“Queremos seguir sumando mercados en todo el mundo porque creemos que tenemos un gran producto”, asegura Elijah Norton. “A los concesionarios les encanta, y pensamos que podemos continuar haciendo crecer el negocio cada vez más”.

Mira acá la entrevista con Elijah Norton, CEO de Veritas WAGAS: