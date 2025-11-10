Última barrera internacional: Codelco y SQM reciben la aprobación de China para su acuerdo de asociación

Con la autorización del regulador antimonopolio de la República Popular China, se obtuvieron todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional. ¿Qué falta a nivel local?

El acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del litio superó su última barrera internacional tras recibir la aprobación del regulador antimonopolio de la República Popular China.

Esta aprobación llegar tras la otorgada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), además de la dada por los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea, que revisaron el acuerdo y confirmaron su conformidad con las normas de competencia y buenas prácticas globales.

Con la autorización del regulador antimonopolio de la República Popular China (SAMR), se obtuvieron todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional. A nivel local, sólo falta la toma de razón de los contratos Corfo–Tarar por parte de la Contraloría, trámite iniciado en septiembre y que debe terminar antes de la plena entrada en vigencia del acuerdo.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, sostuvo que “para Codelco y SQM, y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética”.

“Esto demuestra que Chile puede alcanzar cualquier meta si se actúa colaborativamente, con rigor y con sentido de país”, agregó Pacheco.