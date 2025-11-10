Negocios litio

Última barrera internacional: Codelco y SQM reciben la aprobación de China para su acuerdo de asociación

Por CNN Chile

10.11.2025 / 10:28

{alt}

Con la autorización del regulador antimonopolio de la República Popular China, se obtuvieron todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional. ¿Qué falta a nivel local?

El acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del litio superó su última barrera internacional tras recibir la aprobación del regulador antimonopolio de la República Popular China.

Esta aprobación llegar tras la otorgada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), además de la dada por los organismos de competencia de Brasil, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudita y la Unión Europea, que revisaron el acuerdo y confirmaron su conformidad con las normas de competencia y buenas prácticas globales.

Con la autorización del regulador antimonopolio de la República Popular China (SAMR), se obtuvieron todas las aprobaciones necesarias a nivel internacional. A nivel local, sólo falta la toma de razón de los contratos Corfo–Tarar por parte de la Contraloría, trámite iniciado en septiembre y que debe terminar antes de la plena entrada en vigencia del acuerdo.

Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, sostuvo que “para Codelco y SQM, y para Chile entero, es motivo de orgullo haber recibido un espaldarazo que nos permitirá contribuir de manera decisiva al desarrollo de los minerales críticos que el mundo necesita para avanzar en la transición energética”.

“Esto demuestra que Chile puede alcanzar cualquier meta si se actúa colaborativamente, con rigor y con sentido de país”, agregó Pacheco.

DESTACAMOS

LO ÚLTIMO

Cultura Ignacia Fernández fue elegida Miss Mundo Chile: Modelos de Victoria's Secret alabaron su presentación viral y la nombraron "diosa del metal"
Chile y Países Bajos entre los países OCDE donde más cayeron los ingresos reales en el trimestre abril-junio
Elecciones 2025: Metro y servicios urbanos de EFE serán gratis este domingo 16 de noviembre
Ofician al Servel por caso de mujer con parálisis cerebral que salió vocal de mesa por segunda vez y que ya fue multada
Jeannette Jara tilda de "indignante" posible vínculo de Bernardo Fontaine con trolls que la atacaban en redes sociales
Presidente del CUECH sobre el FES: "Tiene algunos elementos bien encaminados, pero otros deben ser mejorados o cambiados"