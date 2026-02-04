Uber anuncia viajes con vehículos autónomos en Europa, EE.UU. y Asia

Los viajes con vehículos autónomos se implementarán en las ciudades como Madrid, Londres y Los Ángeles.

La empresa de transporte Uber, anunció este miércoles que implementará viajes con vehículos autónomos en el marco de su estrategia por convertirse en la empresa que más viajes de este tipo realice en todo el mundo para el año 2029.

Uber busca ser la compañía líder en facilitar viajes autónomos, por lo que esperan habilitar la opción de llevar a cabo los trayectos y lo gestionarán con el cliente mediante autos sin chofer, según consignó EFE.

“Entramos en 2026 con un rápido crecimiento de los ingresos, un importante flujo de caja y un camino claro para convertirnos en el mayor facilitador de viajes en vehículos autónomos del mundo“, aseguró Dara Khosrowshahi, CEO de Uber.

“En los próximos años invertiremos con disciplina en multitud de oportunidades, entre ellas posicionar a Uber para triunfar en un futuro con vehículos autónomos”, adelantó el nuevo director financiero de la compañía, Balaji Krishnamurthy.

Estos viajes sin conductor humano, ya se encuentran funcionando en algunas ciudades de Estados Unidos como Atlanta, Austin, Dallas o Phoenix, así como en Abu Dabi o Dubái, entre otros.

Esta modalidad se implementará en las ciudades de Madrid, Londres, Los Ángeles, Hong Kong, Houston, Múnich y Zúrich.