Travel Sale 2025: ¿Cómo aprovechar descuentos sin caer en estafas?
Por CNN Chile
25.08.2025 / 17:17
La Asociación Gremial de Marcas Retail entregó una serie de recomendaciones para evitar fraudes y comprar de forma segura durante el Travel Sale.
El Travel Sale 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) junto a la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto a través de su plataforma oficial.
Este evento reunirá a 35 marcas de viajes y turismo, ofreciendo descuentos de hasta 55% en vuelos, paquetes turísticos, seguros de viaje, arriendo de vehículos y actividades en distintos destinos nacionales e internacionales.
Seguridad en las compras online
La Asociación Gremial de Marcas del Retail (MDR) destacó que la seguridad es clave para que la experiencia sea positiva y confiable. Su gerente general, Gonzalo Errázuriz, señaló:
“Estos eventos de comercio electrónico dinamizan la economía y fortalecen el vínculo con los consumidores. Para que sigan siendo un canal sólido de crecimiento, es fundamental que tanto compradores como vendedores operen en un ecosistema seguro y justo”.
Consejos para evitar fraudes durante el Travel Sale 2025
Para apoyar a los consumidores, MDR entregó una serie de recomendaciones prácticas:
- Verificar la conexión segura: asegúrate de que la URL comience con https y tenga el candado de seguridad.
- Usar métodos de pago confiables: prefiere plataformas oficiales con protocolos antifraude y respaldo ante cargos no autorizados.
- Desconfiar de descuentos excesivos: ofertas demasiado altas pueden ocultar productos falsificados o vendedores no autorizados.
- Leer opiniones y calificaciones: revisa reseñas en sitios confiables antes de concretar la compra.
- Mantener contraseñas robustas: utiliza combinaciones únicas y activa la verificación en dos pasos.
- Evitar enlaces sospechosos: no hagas clic en correos electrónicos o mensajes de origen incierto.
- Conocer tus derechos: infórmate sobre el derecho a retracto, políticas de devolución y garantías legales