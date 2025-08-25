Travel Sale 2025: ¿Cómo aprovechar descuentos sin caer en estafas?

La Asociación Gremial de Marcas Retail entregó una serie de recomendaciones para evitar fraudes y comprar de forma segura durante el Travel Sale.

El Travel Sale 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) junto a la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto a través de su plataforma oficial.

Este evento reunirá a 35 marcas de viajes y turismo, ofreciendo descuentos de hasta 55% en vuelos, paquetes turísticos, seguros de viaje, arriendo de vehículos y actividades en distintos destinos nacionales e internacionales.

Seguridad en las compras online

La Asociación Gremial de Marcas del Retail (MDR) destacó que la seguridad es clave para que la experiencia sea positiva y confiable. Su gerente general, Gonzalo Errázuriz, señaló:

“Estos eventos de comercio electrónico dinamizan la economía y fortalecen el vínculo con los consumidores. Para que sigan siendo un canal sólido de crecimiento, es fundamental que tanto compradores como vendedores operen en un ecosistema seguro y justo”.

Consejos para evitar fraudes durante el Travel Sale 2025

Para apoyar a los consumidores, MDR entregó una serie de recomendaciones prácticas: