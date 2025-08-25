Negocios travel sale

Travel Sale 2025: ¿Cómo aprovechar descuentos sin caer en estafas?

Por CNN Chile

25.08.2025 / 17:17

La Asociación Gremial de Marcas Retail entregó una serie de recomendaciones para evitar fraudes y comprar de forma segura durante el Travel Sale.

El Travel Sale 2025, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) junto a la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de agosto a través de su plataforma oficial.

Este evento reunirá a 35 marcas de viajes y turismo, ofreciendo descuentos de hasta 55% en vuelos, paquetes turísticos, seguros de viaje, arriendo de vehículos y actividades en distintos destinos nacionales e internacionales.

Seguridad en las compras online

La Asociación Gremial de Marcas del Retail (MDR) destacó que la seguridad es clave para que la experiencia sea positiva y confiable. Su gerente general, Gonzalo Errázuriz, señaló:

“Estos eventos de comercio electrónico dinamizan la economía y fortalecen el vínculo con los consumidores. Para que sigan siendo un canal sólido de crecimiento, es fundamental que tanto compradores como vendedores operen en un ecosistema seguro y justo”.

Consejos para evitar fraudes durante el Travel Sale 2025

Para apoyar a los consumidores, MDR entregó una serie de recomendaciones prácticas:

  • Verificar la conexión segura: asegúrate de que la URL comience con https y tenga el candado de seguridad.
  • Usar métodos de pago confiables: prefiere plataformas oficiales con protocolos antifraude y respaldo ante cargos no autorizados.
  • Desconfiar de descuentos excesivos: ofertas demasiado altas pueden ocultar productos falsificados o vendedores no autorizados.
  • Leer opiniones y calificaciones: revisa reseñas en sitios confiables antes de concretar la compra.
  • Mantener contraseñas robustas: utiliza combinaciones únicas y activa la verificación en dos pasos.
  • Evitar enlaces sospechosos: no hagas clic en correos electrónicos o mensajes de origen incierto.
  • Conocer tus derechos: infórmate sobre el derecho a retracto, políticas de devolución y garantías legales

