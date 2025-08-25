Travel Sale 2025 Chile: 5 consejos clave para aprovechar las mejores ofertas de viajes

¡Ya comenzó la segunda versión del Travel Sale! Con descuentos de hasta un 55% en pasajes aéreos, paquetes turísticos y seguros de viaje.

Ya comenzó uno de los eventos más esperados por los viajeros y aventureros: la segunda versión del Travel Sale, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (ACHET) y la Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR).

Fechas y descuentos

El evento se desarrollará entre el 25 y el 27 de agosto, ofreciendo importantes rebajas en vuelos, alojamientos, paquetes turísticos y servicios asociados. Los descuentos pueden llegar hasta un 55% en pasajes aéreos, seguros de viaje, arriendo de vehículos, accesorios y mucho más.

Con motivo de esta campaña, Tiendanube, la plataforma de e-commerce, entregó una serie de recomendaciones para sacar el máximo provecho al evento:

Planifica, pero mantén la flexibilidad

El primer paso hacia un buen viaje es la preparación. Define tu destino ideal, la cantidad de personas que viajarán y las actividades que te interesan. Sin embargo, la flexibilidad es clave en un evento como el Travel Sale: abrirse a destinos alternativos o aeropuertos diferentes puede marcar la diferencia en el precio final. También conviene considerar viajar en temporada baja, donde la demanda es menor y las tarifas son más convenientes.

Investiga y compara

No te quedes con la primera oferta que veas. Utiliza comparadores de precios para vuelos y hoteles, pero no te limites solo a esas plataformas: revisa también los sitios web de agencias de viaje, aerolíneas y alojamientos. Las variaciones de precio entre una página y otra, o incluso entre distintas fechas, pueden ser considerables. Comparar siempre garantiza un mejor uso del presupuesto.

Piensa en lo complementario

El Travel Sale no solo incluye vuelos y estadías. Muchas tiendas online aprovechan la fecha para ofrecer rebajas en maletas, accesorios de viaje, indumentaria de playa, equipamiento de montaña o artículos para actividades al aire libre. Explorar estas opciones permite preparar un viaje integral y resolver todo de manera más cómoda desde el comercio electrónico.

Lee la letra chica

Antes de confirmar cualquier compra, revisa cuidadosamente las condiciones de la oferta. Verifica si el pasaje incluye equipaje facturado o solo de mano, cuáles son las políticas de cambio o cancelación, y qué restricciones aplican. Prestar atención a estos detalles evita inconvenientes posteriores.

Considera las reseñas

El comercio electrónico no solo entrega precios atractivos, también brinda información útil gracias a las opiniones de otros usuarios. Leer reseñas y valoraciones en tiendas online permite tomar decisiones más seguras y ajustar las expectativas antes de viajar.

Según Augusto Otero, Country Manager de Tiendanube Chile, el Travel Sale ya se consolida como una fecha relevante para el turismo y el comercio electrónico: “Es un evento cada vez más popular y, para el sector de e-commerce y turismo, una de las fechas más importantes para lucirse, no solo con buenas ofertas, sino también asegurando una experiencia de compra memorable. Además, considerando el alto flujo de consumidores, representa una oportunidad para entender qué valoran los usuarios y así mejorar todos los procesos y experiencias en los sitios de comercio electrónico”.