Trabajo en la casa y de cuidados alcanza un valor de más de US$ 75 mil millones en Chile: Mujeres contribuyen a más del 65%

Un estudio de Hacienda y de ComunidadMujer calculó el Valor Económico del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado del año 2023, destacando el rol de las mujeres en este aporte económico al país.

Recientemente se dieron a conocer los resultados del estudio de “Estimación de la Valorización Económica del Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerados en Chile y su relación con el PIB nacional”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y por ComunidadMujer, y además con el apoyo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Según los antecedentes revelados por Diario Financiero, el estudio arrojó que el Valor Económico del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado llegó a los $66,8 billones en 2023.

Dicha cifra equivale a unos US$ 75.600 millones. A su vez, la contribuación de las mujeres chilenas a ese monto llega al 65,2%.

En cuanto al desglose, se detalló que el trabajo doméstico no remunerado -en que las mujeres aportan el 63,5%- equivale a un total de $ 47.146 mil millones.

La presidenta de ComunidadMujer, María Olivia Recart, asegura que este aporte es la “infraestructura invisible de la economía”.

“Las mujeres asumen cerca de dos tercios de estas labores, lo que impacta directamente en su autonomía económica (…) esta es una limitante para el crecimiento económico, puesto que restringe oportunidades de inserción laboral. Esta distribución desigual de tareas al interior de los hogares es clave para entender las brechas de género en el uso del tiempo, los ingresos y la participación en el empleo formal, además de incidir en el desarrollo de carrera. La corresponsabilidad sigue pendiente en estas tareas”, sentenció.