“Tía Rica” prepara gran remate: Precios y horarios de la subasta de maletas, autos y hasta caballos

La Dicrep realizará el 29 de octubre un nuevo remate virtual con objetos extraviados, especies fiscales y animales del Ejército.

La Dirección General del Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como “La Tía Rica”, anunció la realización de uno de sus remates más esperados del año, en el que se subastarán maletas, mochilas y bolsos extraviados en el Aeropuerto de Santiago, además de 40 caballos provenientes del Ejército y vehículos dados de baja por distintos organismos públicos.

El remate está programado para el 29 de octubre, según el calendario publicado en el sitio web de la institución. La jornada contempla dos horarios, a las 10:00 y 14:00 horas, ambos en formato online, lo que permitirá la participación de personas de todo el país.

Inscripción y horarios

Para participar, los interesados deberán inscribirse con al menos 48 horas de anticipación a través del sitio web de la Dicrep, completando el formulario disponible en la sección “Registrar”. El plazo de inscripción vence el lunes 27 de octubre de 2025 a las 14:00 horas.

La exhibición de los objetos se realizará de dos formas: la exhibición virtual estará disponible desde el jueves 23 de octubre, mientras que la exhibición presencial se efectuará el martes 28 de octubre, entre 10:00 y 13:00 horas, y luego de 14:00 a 16:00 horas.

La institución además adelantó que durante noviembre y diciembre continuará con nuevas subastas que incluirán “vehículos de distintas marcas, años y modelos, además de diversas especies de origen fiscal y judicial”, según se detalla en su página oficial.