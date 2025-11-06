Tesla aprueba paquete salarial para Elon Musk que lo posicionaría como el primer trillonario del planeta

Las acciones que aprobó el directorio de Tesla podría traducirse, dependiendo de las expectativas del mercado sobre la tecnológica, en ganar 275 millones de dólares al día.

(CNN) – Los accionistas de Tesla aprobaron el jueves un paquete salarial que podría convertir al director ejecutivo Elon Musk, que ya es la persona más rica del mundo, en el primer trillonario del planeta.

Tesla anunció que más del 75% de las acciones votaron a favor del paquete salarial durante la junta general de accionistas. En la votación no se incluyó el 15% de la compañía que Musk ya posee.

La multitud en la reunión estalló en vítores y cánticos al anunciarse los resultados. Poco después, Musk agradeció a los accionistas y al consejo de administración de Tesla. “Lo agradezco enormemente”, dijo.

Musk no percibe ningún salario, pero el paquete de compensación aprobado consiste en una concesión de acciones que le otorgaría hasta 423,7 millones de acciones adicionales de Tesla durante los próximos 10 años.

Esas acciones podrían valer alrededor de un billón de dólares, suponiendo que la empresa alcance la capitalización de mercado de 8,5 billones de dólares necesaria para que Musk pueda optar al pago total. Además, Tesla debe cumplir una serie de objetivos operativos o financieros para que él reciba la totalidad de las acciones, que se distribuirían en 12 bloques iguales.

Obtener todas las acciones disponibles bajo este paquete durante los próximos 10 años equivaldría a ganar 275 millones de dólares al día, una cifra que eclipsa cualquier otro paquete de remuneración ejecutiva en la historia.

Objetivos ambiciosos para el crecimiento de las acciones

Para que Tesla alcance la capitalización bursátil necesaria de 8,5 billones de dólares, sus acciones deben dispararse un 466% respecto al precio actual. Esto supone también un 70% más que la empresa más valiosa del mundo, Nvidia, que la semana pasada alcanzó una capitalización récord de 5 billones de dólares.

Según el rastreador de multimillonarios de Bloomberg , Musk ya tiene un patrimonio estimado de 473 mil millones de dólares , principalmente debido a sus participaciones en Tesla, así como en otras empresas que controla, como SpaceX y xAI.

Un voto en contra del paquete salarial el jueves podría haber significado su salida del cargo de director ejecutivo de Tesla. El consejo de administración de Tesla declaró en un comunicado que Musk había planteado la posibilidad de abandonar la empresa si no obtenía las garantías de control que el paquete salarial podía otorgarle.

Sin embargo, la empresa ha tenido un año difícil. Las ventas y las ganancias se desplomaron en el primer semestre y Tesla se enfrenta a posibles pérdidas de miles de millones de dólares debido a la reducción del apoyo del gobierno estadounidense a los vehículos eléctricos.

Una apuesta de futuro por los robots y la IA

Pero Musk y los ejecutivos de Tesla desestiman esos problemas, afirmando que Tesla está cambiando su enfoque, pasando de vender simplemente vehículos eléctricos a vender coches autónomos, incluyendo una flota de “robotaxis”, así como robots humanoides.

En su discurso a los accionistas, Musk habló más de robots, que aún no están a la venta, que de los coches de la compañía. La mayoría de sus referencias a los coches se centraron en su sistema de conducción autónoma total (FSD), una función de asistencia al conductor que, en última instancia, requiere que el conductor permanezca alerta y preparado para tomar el control del vehículo.

Pero Musk afirmó que los robots serán más importantes que el negocio automovilístico de la compañía, o incluso que cualquier otro negocio.

“Creo que va a ser, con diferencia, el producto más grande de todos los tiempos”, dijo. “Mucho más grande que los teléfonos móviles, más grande que cualquier otra cosa. Para que te hagas una idea, piensa que todo el mundo querrá tener su propio R2-D2 o C-3PO”.

Incluso predijo que los robots de Tesla podrían reemplazar a los cirujanos, acabar con la pobreza mundial y transformar el orden económico global. Afirma que podrían producirse por 20.000 dólares cada uno, lo que permitiría a la empresa venderlos por un precio similar al de un coche.

Sin embargo, esos productos y conceptos aún están en desarrollo y no se han lanzado al mercado. Esto significa que, incluso con la aprobación del paquete salarial, no es seguro que Musk llegue a ver ninguno de los cientos de millones de acciones potenciales. Primero tendrá que resolver los problemas actuales de la empresa y luego cumplir las grandes promesas que hizo para el futuro.

Musk ha insistido en que necesita las acciones adicionales para tener más control sobre la empresa, no porque quiera acumular mucha más riqueza.

“No es que vaya a gastarme el dinero”, dijo Musk en una llamada con inversores el mes pasado. “Debe haber suficiente control de voto para que yo tenga una gran influencia, pero no tanta como para que no puedan despedirme si me vuelvo loco”.