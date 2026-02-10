Telefónica se despide de Chile tras 35 años en el país: Filial se vendió a dos holdings por US$1.215 millones

La filial chilena fue adquirida por el holding francés NJJ Holding y Millicom Spain, poniendo fin a la puja.

(EFE) – Telefónica vendió el 100% de su filial en Chile al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por US$1.215 millones, en una operación alineada con su plan estratégico presentado el pasado noviembre, que busca la salida de la compañía de Hispanoamérica.

La compañía informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que también cerró un pago adicional de US$150 millones, condicionado a la posible ocurrencia de determinados eventos en el mercado de telecomunicaciones chileno.

Telefónica ha explicado que la firma y el cierre de la transacción se han realizado de manera simultánea este mismo martes.

El importe de la transacción incluye un pago en efectivo de US$50 millones que se pagarán al cierre de la operación y un pago aplazado de US$340 millones que se pagarán “en base a los resultados financieros de Telefónica Chile”.

Para Telefónica, la operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica.

Al presentar su plan estratégico el pasado 4 de noviembre, el presidente de Telefónica, Marc Murtra, explicó que prevé culminar la salida de Telefónica de Hispanoamérica en los próximos meses, incluida su presencia en países como México, Venezuela y Chile, en una estrategia que comenzó en 2019 y que ha continuado con el nuevo plan.

El pasado octubre, Telefónica ya vendió el 100% de su filial uruguaya a la compañía Millicom Spain, en ese caso por unos US$440 millones. Asimismo, Millicom también adquirió la semana pasada un 67,5% de los activos de Movistar en Colombia por uS$214 millones.

El plan estratégico incluye un recorte del dividendo del 50% y plantea un expediente de regulación de empleo (ERE) ya pactado con los sindicatos para 4.539 empleados.

Telefónica, que ha notificado su decisión de no cotizar en Wall Street para rebajar costes operativos, aspira a fortalecer su posición en Europa y a armarse para los procesos de consolidación que puedan surgir.