Telefónica anuncia su salida de Chile, México y Venezuela en su nuevo plan estratégico

La multinacional española de telecomunicaciones anunció su salida de Hispanoamérica como parte de los lineamientos de su plan estratégico 2026-2029. Sin embargo, continuará apostando por sus cuatro mercados principales, entre los que destaca Brasil.

(EFE).- La multinacional española de telecomunicaciones Telefónica ha anunciado su salida de Hispanoamérica, concretamente de México, Chile y Venezuela, dentro de su nuevo plan estratégico, aunque sin avanzar un horizonte temporal, según ha explicado este martes su presidente, Marc Murtra.

“Vamos a salir de Hispanoamérica”, ha afirmado Murtra en una rueda de prensa en la que ha presentado el plan estratégico 2026-2029, en un contexto en el que la compañía ha difundido sus resultados hasta septiembre y ha protagonizado su peor caís en el Ibex 35 en los últimos cinco años.

Esta salida de su unidad de Hispanoamérica implica abandonar México, Chile y Venezuela, los únicos países donde aún está presente, además de Colombia, donde el proceso de venta está avanzado.

Murtra no ha precisado el horizonte en el que saldrá de estos tres países latinoamericanos con el fin de que no interfiera en la negociación con posibles compradores.

Ha justificado que la salida de Venezuela solo es una decisión estratégica de Telefónica, que ya viene del plan de 2019, que ha sido ratificada con el actual, sin que hayan entrado en cuestiones políticos.

“No somos un actor político, ni damos opiniones políticas”, ha zanjado.

En el nuevo plan estratégico Telefónica seguirá apostando por sus cuatro mercados principales, España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

Telefónica ha vendido en octubre sus filiales de Uruguay y Ecuador y en el primer semestre del año las de Argentina y Perú.